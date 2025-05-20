Δώρα ζωής προσέφερε μία 57χρονη που νοσηλευόταν στη Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» και έχασε τη μάχη. Το πρωί της Κυριακής 18 Μαΐου ολοκληρώθηκε με επιτυχία το χειρουργείο για τη δωρεά οργάνων και ιστών (νεφρός, ήπαρ, κερατοειδείς).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του νοσοκομείου, «μέσω των ειδικών δρομολογίων που πραγματοποιούνται για αυτόν τον σκοπό, τα δώρα ζωής έφτασαν στο προορισμό τους και τα χειρουργεία της δωρεάς πραγματοποιήθηκαν από τις χειρουργικές ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του ΓΝΘ «Ιπποκράτειου», της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» και από χειρουργική ομάδα Μεταμόσχευσης ήπατος της Ιταλίας (Pisa). Η διαδικασία διενεργήθηκε υπό το γενικό συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους της θανούσης και τους ευχαρίστησε «θερμά» για την απόφασή τους στην πιο δύσκολη για αυτούς στιγμή να προσφέρουν ζωή σε συνανθρώπους μας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

Στις 7 το πρωί της Κυριακής 18 Μαΐου 2025 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το χειρουργείο για τη δωρεά οργάνων και ιστών (νεφρός, ήπαρ, κερατοειδείς) που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου». Tα «δώρα ζωής» προσφέρθηκαν από μια 57χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στη Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου.

Μέσω των ειδικών δρομολογίων που πραγματοποιούνται για αυτόν τον σκοπό, τα δώρα ζωής έφτασαν στο προορισμό τους και τα χειρουργεία της δωρεάς πραγματοποιήθηκαν από τις χειρουργικές ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του ΓΝΘ «Ιπποκράτειου», της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» και από χειρουργική ομάδα Μεταμόσχευσης ήπατος της Ιταλίας (Pisa). Η διαδικασία διενεργήθηκε υπό το γενικό συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους οικείους της θανούσης και τους ευχαριστεί θερμά για την απόφασή τους στην πιο δύσκολη για αυτούς στιγμή να προσφέρουν ζωή σε συνανθρώπους μας.

Επιπλέον, η Διοίκηση ευχαριστεί το προσωπικό της Β’ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και όλων των άλλων τμημάτων και κλινικών του νοσοκομείου που συνεργάστηκαν για το σκοπό της δωρεάς. Συγκεκριμένα, το προσωπικό του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, του Βρογχοσκοπικού Εργαστηρίου, του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, του Βιοχημικού Εργαστηρίου, του Αιματολογικού Εργαστηρίου, του Τμήματος Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας και του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Χωρίς την καθοριστική συμβολή όλων αυτών των επαγγελματιών υγείας δε θα ήταν δυνατή η επιτυχής έκβαση της διαδικασίας της δωρεάς. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» στηρίζει τη Δωρεά Οργάνων μετά το τέλος της ζωής, ως την ύψιστη πράξη ανιδιοτέλειας και εθελοντικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

