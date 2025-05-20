Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Δεν λειτουργεί ο ανελκυστήρας και οι τουαλέτες για ΑμεΑ στην Ακρόπολη 

Στην καταγγελία ότι δεν λειτουργεί ο ανελκυστήρας και οι τουαλέτες για ΑμεΑ στην Ακρόπολη, την ώρα που το παγκόσμιο μνημείο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες καθημερινά, προχώρησε στον ΣΚΑΪ πολίτης.

«Στην Ελλάδα του 2025, είναι αδιανόητο να συνεχίζεται η κατάσταση πλήρους αποκλεισμού ατόμων με αναπηρία από την πρόσβαση σε κορυφαίους πολιτιστικούς χώρους όπως ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης. Η μη λειτουργία του ανελκυστήρα και των τουαλετών για ΑμεΑ δεν αποτελεί απλώς τεχνικό πρόβλημα – είναι κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων πρόσβασης, αξιοπρέπειας και ισότητας» αναφέρει η κα Π.Μ.

Σε επιστολή της προς τον σταθμό, η κα ΠΜ τονίζει ακόμα ότι «όταν ένας επισκέπτης ή πολίτης με αναπηρία δεν μπορεί να επισκεφθεί το σημαντικότερο μνημείο του πολιτισμού μας, τότε δεν μιλάμε για «παράλειψη» αλλά για κρατική αδιαφορία και κανονικοποιημένο κοινωνικό αποκλεισμό» και τονίζει ότι ότι «ο σεβασμός στα δικαιώματα των ΑμεΑ, είναι υποχρέωση της πολιτείας».

Η καταγγέλουσα ζητά από τις αρχές την άμεση αποκατάσταση του ανελκυστήρα και των τουαλετών για ΑμεΑ στον χώρο της Ακρόπολης καθώς και δέσμευση για μόνιμη, διαρκή φροντίδα των υποδομών προσβασιμότητας σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας.

Πηγή: skai.gr

