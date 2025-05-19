Ιαπωνία: «Μπάμπα Βάνγκα» ισχυρίζεται ότι επίκειται μεγάλη καταστροφή

Ένα ιαπωνικό κόμικ προφητεύει μια «πραγματική καταστροφή». Ένα μέντιουμ προβλέπει μαζική καταστροφή. Ένας δάσκαλος του φενγκ σούι προτρέπει τους ανθρώπους να μείνουν μακριά.

Μπορεί να ακούγεται σαν πλοκή ταινίας καταστροφής, αλλά για την τουριστική βιομηχανία της Ιαπωνίας, μια πρόσφατη σειρά από λεγόμενες «προβλέψεις» όπως αυτές, που σχετίζονται με σεισμούς, έχει οδηγήσει περισσότερους δεισιδαίμονες τουρίστες, ιδιαίτερα της Ανατολικής Ασίας, να ακυρώνουν ή να καθυστερούν τις διακοπές τους.

Όπως τονίζει το CNN, οι σεισμολόγοι προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η ακριβής πρόβλεψη του πότε μπορεί να συμβεί ένας σεισμός είναι σχεδόν αδύνατη. Η Ιαπωνία είναι μια χώρα με καλό ιστορικό αντοχής ακόμη και σε ισχυρούς σεισμούς, και η προοπτική ενός μεγάλου σεισμού είναι κάτι με το οποίο ζει ο πληθυσμός της σε καθημερινή βάση.

Αλλά ο φόβος ενός «μεγάλου σεισμού», που ενισχύεται τόσο από τους «μάντεις κακών» όσο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει ορισμένους τουρίστες να διστάσουν. Και για πολλούς, ένα είναι το κόμικ που τους τρομάζει.

Δημοσιευμένο από την καλλιτέχνιδα manga Ρίο Τατσούκι το 1999, το βιβλίο «The Future I Saw» («Το Μέλλον που Είδα») προειδοποίησε για μια μεγάλη καταστροφή τον Μάρτιο του 2011, μια ημερομηνία που αποδείχθηκε ότι συνέπεσε με τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη βόρεια περιοχή Τοχόκου της Ιαπωνίας εκείνον τον μήνα.

Η «πλήρης έκδοσή» του, που κυκλοφόρησε το 2021, ισχυρίζεται ότι ο επόμενος μεγάλος σεισμός θα χτυπήσει αυτόν τον Ιούλιο.

Ταυτόχρονα, μέντιουμ από την Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ έχουν προβεί σε παρόμοιες προειδοποιήσεις, προκαλώντας αβάσιμο πανικό στο διαδίκτυο που έχει οδηγήσει σε μια σειρά ακυρώσεων σε προορισμούς στην περιοχή.

Ο Σι Eν Γιουέν, διευθύνων σύμβουλος του WWPKG, ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου με έδρα το Χονγκ Κονγκ, δήλωσε στο CNN ότι οι κρατήσεις για την Ιαπωνία μειώθηκαν κατά το ήμισυ κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα και αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω τους επόμενους δύο μήνες.

Οι εικασίες έχουν τρομάξει κυρίως τουρίστες από την ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, οι οποίες αποτελούν τη δεύτερη και τέταρτη μεγαλύτερη πηγή τουριστών της Ιαπωνίας, αντίστοιχα. Αλλά ο φόβος έχει εξαπλωθεί και σε άλλες αγορές, όπως η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ, όπου οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης... ξεχειλίζουν από αναρτήσεις και βίντεο που προειδοποιούν τους ανθρώπους να το ξανασκεφτούν πριν ταξιδέψουν στην Ιαπωνία.

“The Future I Saw” — Prophetic Manga by Ryo Tatsuki.https://t.co/NjhRu9i7m3



What are your opinion on this? pic.twitter.com/CzKnXNDrwS — Souvik Mukherjee (@svmke1) April 10, 2025

«Τα προαισθήματα»

Η Ιαπωνία βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», μια περιοχή έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας και στις δύο πλευρές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Οι φόβοι για έναν «μεγάλο» σεισμό έχουν ενταθεί από τον Ιανουάριο, οπότε η ιαπωνική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι υπάρχει 80% πιθανότητα ένας ισχυρός σεισμός να χτυπήσει στο ρήγμα Νανκάι μέσα σε 30 χρόνια. Ορισμένοι σεισμολόγοι έχουν επικρίνει αυτές τις προειδοποιήσεις, αμφισβητώντας το κατά πόσον μπορούν να είναι ακριβείς.

Το έργο της Τατσούκι έχει σημαντικό κοινό στην Ανατολική Ασία και οι θαυμαστές του συχνά πιστεύουν ότι μπορεί να δει με ακρίβεια μελλοντικά γεγονότα στα όνειρά της.

Στα μάνγκα, ζωγραφίζει μια καρτουνίστικη εκδοχή του εαυτού της, όπου μοιράζεται οράματα που συλλέγει στον ύπνο της με άλλους χαρακτήρες. Μερικά από αυτά τα όνειρα αποδεικνύεται ότι έχουν μεγάλη ομοιότητα με πραγματικά γεγονότα.

Η πρόβλεψη - ή σύμπτωση – του σεισμού του 2011 έκανε την Τατσούκι διάσημη όχι μόνο στην Ιαπωνία αλλά και σε άλλα μέρη της Ασίας, όπως η Ταϊλάνδη και η Κίνα. Το κόμικ έχει πουλήσει 900.000 αντίτυπα, σύμφωνα με τον εκδότη του. Έχει επίσης εκδοθεί στα κινέζικα.

Οι θαυμαστές πιστεύουν επίσης ότι προέβλεψε επίσης τους θανάτους της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του τραγουδιστή Φρέντι Μέρκιουρι, καθώς και την πανδημία Covid-19, ωστόσο οι επικριτές λένε ότι τα οράματά της είναι πολύ ασαφή για να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Ryo Tatsuki’s Vision: The July 2025 Tsunami that Could Change the Pacific. https://t.co/ZtCFIjqfTT pic.twitter.com/mavwVYfSmA — 𝕂𝕚𝕟𝕘 (@opentoolbox8) April 3, 2025

Το εξώφυλλο του μάνγκα φέρει τις λέξεις «τεράστια καταστροφή τον Μάρτιο του 2011», οδηγώντας πολλούς να πιστέψουν ότι προέβλεψε τον σεισμό μεγέθους 9 Ρίχτερ περισσότερο από μια δεκαετία πριν χτυπήσει το Τοχόκου.

Ο σεισμός προκάλεσε ένα φονικό τσουνάμι που σκότωσε δεκάδες χιλιάδες και κατέστρεψε τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Φουκουσίμα Νταϊίτσι, με αποτέλεσμα το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα από το Τσερνόμπιλ.

Στην τελευταία έκδοση, «Το Μέλλον που Είδα (Πλήρης Έκδοση)», η Τατσούκι προειδοποίησε ότι στις 5 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα ανοίξει μια ρωγμή κάτω από τον βυθό μεταξύ Ιαπωνίας και Φιλιππίνων, στέλνοντας στην ακτή κύματα τρεις φορές υψηλότερα από αυτά του σεισμού του Τοχόκου.

Η συγγραφέας ρωτήθηκε πρόσφατα τι πίστευε για τα ακυρωμένα ταξίδια που προέκυψαν από τις ερμηνείες των αναγνωστών για το βιβλίο της.

Η ιαπωνική εφημερίδα Mainichi Shimbun ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ενώ έβλεπε «πολύ θετικά» το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για το έργο της έχει κάνει τους ανθρώπους πιο προετοιμασμένους για καταστροφές, τους προέτρεψε να μην «επηρεάζονται υπερβολικά» από τα όνειρά της και να «ενεργούν κατάλληλα με βάση τις γνώμες των ειδικών».

Παρόλα αυτά, πολλοί τουρίστες παραμένουν απτόητοι.

Η Ιαπωνία έχει δει τον αριθμό των επισκεπτών να αυξάνεται στο ρεκόρ των 10,5 εκατομμυρίων τους πρώτους τρεις μήνες του 2025, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού της Ιαπωνίας.

Στο μεταξύ, 2,36 εκατομμύρια τουρίστες από την ηπειρωτική Κίνα επισκέφθηκαν την Ιαπωνία το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας αύξηση 78% σε σχέση με πέρυσι, ανέφερε ο τουριστικός οργανισμός.

Κατά την ίδια περίοδο, περίπου 647.600 κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ επισκέφθηκαν την Ιαπωνία, σημειώνοντας συνολική αύξηση 3,9% σε ετήσια βάση.

Και αυτοί οι αριθμοί αφορούν μόνο τουρίστες από την Ανατολική Ασία.

Μόνο τον Μάρτιο, 343.000 Αμερικανοί επισκέφθηκαν την Ιαπωνία, μαζί με 68.000 Καναδούς και 85.000 Αυστραλούς.

Ο Βικ Σινγκ από το Χονγκ Κονγκ είναι μεταξύ εκείνων που δεν έχουν αλλάξει τα σχέδιά τους. Αν και έχει ακούσει για «την προφητεία», δήλωσε ότι επιμένει στις διακοπές του στην Ιαπωνία φέτος. Επισκέπτεται το Τόκιο και την Οσάκα τον Ιούνιο.

«Οι προβλέψεις για σεισμούς δεν ήταν ποτέ ακριβείς», είπε.

Ακόμα κι αν συμβεί κάποιος σεισμός, «η Ιαπωνία έχει αντιμετωπίσει πολλούς ισχυρούς σεισμούς στο παρελθόν. Δεν πρέπει να είναι και τόσο άσχημα τα πράγματα όσον αφορά τη διαχείριση καταστροφών», πρόσθεσε.

Ryo Tatsuki’s Ominous Warning

Once a manga artist, Ryo Tatsuki is now feared for her eerie, accurate visions. Since the 1980s, her dreams have foretold real-world disasters.

Her latest: a massive tsunami in July 2025—revealed not in a dream, but by a presence from the deep. pic.twitter.com/ai997BtTnN — Scott Bishop (@scott8ishop) April 15, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.