Τρεις μαθητές τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην Πίρκαλα, στη νοτιοδυτική Φινλανδία, και ο ύποπτος, μαθητής του εκπαιδευτικού ιδρύματος, συνελήφθη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για την επίθεση στις 10:42 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) και στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία πρώτων βοηθειών

Η αστυνομία διερευνά πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες ο 16χρονος μαθητής φέρεται να στοχοθέτησε κορίτσια κατά την επίθεση, πρόσθεσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο ύποπτος φέρεται να είχε στείλει «μανιφέστο» στα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης σήμερα το πρωί. Σε αυτό φέρεται ότι δήλωνε πως σχεδιάζει να μαχαιρώσει κορίτσια και να παραδοθεί στη συνέχεια στην αστυνομία.

School stabbing in Pirkkala, Finland



– Three pupils wounded, no one has life-threatening injuries

– The suspect, a 16-year-old male pupil, is in custody

– The suspect posted Finnish news organisations a manifesto before the stabbing

– The suspect says in the manifesto he’ll stab… — Nordic News (@Nordic_News) May 20, 2025

Επίσης φέρεται πως έγραφε ότι σχεδίαζε την επίθεση για έξι μήνες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο, διευκρινίζει η αστυνομία στον ιστότοπό της.

Οι τρεις τραυματίες δεν φέρουν τραύματα που να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, δήλωσε στο AFP η εκπρόσωπος της αστυνομίας Νίνα Γιουούρακο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.