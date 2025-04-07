Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ζήτησε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το πώς περιελήφθη στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ συμπέρασμα, σύμφωνα με το οποίο θεωρήθηκε ως πιθανό αίτιο της πυρόσφαιρας άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υγρό ζητά με παραγγελία της προς της Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.

Μάλιστα, στην παραγγελία αναφέρεται ότι το εν λόγω συμπέρασμα για την πυρόσφαιρα γίνεται με επίκληση της συμβολής των Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας, τα οποία ωστόσο όπως έγινε γνωστό κρατούν αποστάσεις.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του Αρείου Πάγου αναφέρεται:

«Παρακαλούμε να διενεργηθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες περιελήφθη στο πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) για την υπόθεση των Τεμπών, που ανακοινώθηκε στις 27-2-2025, συμπέρασμα, σύμφωνα με το οποίο (με επίκληση της συμβολής των Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας) θεωρήθηκε ως πιθανό αίτιο της πυρόσφαιρας, που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών, άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υγρό τουλάχιστον 2,5 τόνων, που φέρεται ότι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία και το οποίο δεν σχετιζόταν με τις μηχανές των τραίνων ή το δηλωμένο φορτίο αυτών.

Η ως άνω διερεύνηση κρίνεται αναγκαία προς διακρίβωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων, όπως, ενδεικτικά, της αθέμιτης επιρροής σε δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 167Α ΠΚ), κατόπιν της διάψευσης εκ μέρους εκπροσώπων των ως άνω Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας του ως άνω συμπεράσματος που τους αποδίδεται στο πόρισμα.

Θα πρέπει, επίσης, να διερευνηθεί μεταξύ των άλλων ποιο ρόλο διαδραμάτισε στη διατύπωση του ως άνω συμπεράσματος η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ) και ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών Κώστας Λακαφώσης.

Να μας ενημερώσετε σχετικά».





