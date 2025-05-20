Δέλτα του Έβρου: Γέμισε ξανά με νεκρά ψάρια

Γέμισε ξανά με νεκρά ψάρια - αυτή τη φορά ένα μήνα νωρίτερα - ο Δέλτα του Έβρου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «οι Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

Όπως δήλωσε στους «Αταίριαστους» ο πρόεδρος του Συλλόγου «Αινήσιο», Ν. Μουσουνάκης, ο βασικός λόγος που συνέβη το γεγονός αυτό είναι η ανομβρία, «επειδή δεν είχαμε βροχές φέτος και από την τούρκικη πλευρά στο κομμάτι του Έβρου έχουν δημιουργήσει ένα φράγμα για να κρατήσουν τα γλυκά νερά και να ποτίζουν τα χωράφια τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην πέφτει νερό μέσα στο Δέλτα στο Αινήσιο σε εμάς χαμηλά στο νότιο μέρος και να ανεβεί η θάλασσα, η αλμύρα, και να πάθουν ασφυξία τα ψάρια του γλυκού νερού και να πεθάνουν».

Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, «βέβαια να πω κάτι, ένα χθεσινό νέο της τελευταίας στιγμής που είχαμε, γίνεται μια υπερχείλιση τώρα πάνω στο τούρκικο φράγμα και πέφτει λίγο γλυκό νερό μέσα στο Δέλτα. Μπορεί δηλαδή να μπορέσουμε να το σταματήσουμε (το περιστατικό)», αλλά τόνισε πρέπει να συνεχίσουν να κατεβαίνουν τα γλυκά νερά.

Πηγή: skai.gr

