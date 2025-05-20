Η οικογενειακή εταιρεία χαρτοφυλακίου του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κατασκευάσει έναν ουρανοξύστη στην Πόλη Χο Τσι Μινχ, τη μητρόπολη του νότιου Βιετνάμ, όπου ο γιος του αμερικανού προέδρου Έρικ Τραμπ αναμένεται την Πέμπτη, ανακοίνωσαν σήμερα οι βιετναμέζικες αρχές και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Δημοτικοί αξιωματούχοι και αντιπρόσωποι της εταιρείας Trump Organization και του τοπικού συνεργάτη της, της εταιρείας ακινήτων KinhBac City (KBC) επισκέφθηκαν χθες, Δευτέρα, δύο τοποθεσίες στις οποίες θα μπορούσε να φιλοξενηθεί ο μελλοντικός «Trump Tower» (Πύργος Τραμπ), στο ανατολικό τμήμα της μεγαλούπολης.

Άλλες συναντήσεις προβλέπονται για την Πέμπτη με επικεφαλής της Trump Organization, πρόσθεσε η δημοτική αρχή.

Σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Tuoi Tre, ο Έρικ Τραμπ - δευτερότοκος γιος του Ντόναλντ Τραμπ - θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, η οποία θα συνεχίσει την επιτόπια μελέτη.

Η εταιρεία Trump Organization, η οποία ειδικεύεται σε πολυτελή ακίνητα σε όλο τον κόσμο, διευθύνεται από το 2016 από τους Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, αλλά ο πατέρας τους έχει παραμείνει μέτοχος μέσω ενός καταπιστεύματος.

Ο Έρικ Τραμπ πρόκειται επίσης να παρευρεθεί αύριο, Τετάρτη, στην τελετή για την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων που υποστηρίζεται από τις Trump Organization και KBC, σύμφωνα με την Tuoi Tre.

Το συγκρότημα αυτό, που θα περιλαμβάνει γήπεδο γκολφ και επαύλεις, εκτείνεται σε 9.900 στρέμματα στην επαρχία Χουνγκ Γεν, κοντά στην πρωτεύουσα Ανόι, διευκρίνισε η εν λόγω εφημερίδα, που ελέγχεται από την εξουσία.

Οι εργολάβοι προβλέπουν πως θα εγκαινιασθεί το 2027, χρονιά κατά την οποία το Βιετνάμ θα φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Η Πόλη Χο Τσι Μινχ, όπως έχει μετονομασθεί η Σαϊγκόν, όπου ζουν περισσότεροι από οκτώ εκατομμύρια κάτοικοι, είναι η καρδιά της βιετναμικής οικονομίας, η οποία έχει ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, χάρη στο σφρίγος των εξαγωγών της.

Ο Έρικ Τραμπ διευθύνει επίσης την επέκταση των δραστηριοτήτων της οικογένειας Τραμπ στα κρυπτονομίσματα, εν μέσω κατηγοριών ότι θολώνει τα όρια ανάμεσα στην πολιτική και τον προσωπικό πλουτισμό.

