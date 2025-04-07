Σκέρτσος: Να απολογηθεί το ΠΑΣΟΚ για τις θεωρίες περί παράνομων φορτίων στα τρένα

Ευθεία απάντηση στο ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών δίνει, με ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Όπως αναφέρει, «οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ οφείλουν να κάνουν την αυτοκριτική τους στην υπόθεση των Τεμπών πριν απευθυνθούν στην κυβέρνηση και να ζητήσουν συγγνώμη για τη συμμετοχή τους τόσο στην πολιτική σκευωρία κατά της κυβέρνησης όσο και στη συλλογική εξαπάτηση του ελληνικού λαού, ως "ουρά" του κ. Βελόπουλου και της κυρίας Κωνσταντοπουλου».

Ενώ όσον αφορά τη θέση που ο υπουργός εξέφρασε περί του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αυτή «αφορά αποκλειστικά τις σκληρές αλήθειες που καταγράφει για το μείζον: δηλαδή για τις διαχρονικές συστημικές αστοχίες και ελλείψεις που σε συνδυασμό με ανθρώπινα λάθη οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και πώς όλα αυτά δεν θα επαναληφθούν ποτέ».

«Μια συζήτηση δηλαδή που έως σήμερα δεν θέλησε να κάνει ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η υπόλοιπη αντιπολίτευση», υπογραμμίζει ο Ά. Σκέρτσος και προσθέτει:

«Απολογούμενοι, συνεπώς, για τις θεωρίες περί παράνομων φορτίων που καταπίπτουν πλέον, με κρότο είναι το ΠΑΣΟΚ και κάθε άλλη πολιτική δύναμη που έστησε επάνω τους αιτήματα για προανακριτικές επιτροπές και λαϊκά δικαστήρια».

Ενώ καλεί να ανατρέξουν στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που «τώρα πια γίνεται σαφές, κάθε μέρα που περνάει, ότι έπρεπε να είναι πρόταση δυσπιστίας κατά της αντιπολίτευσης».

«Άλλωστε από όλο το πόρισμα ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αν δεν με απατά η μνήμη μου, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν εστιάσει και αποδεχθεί μόνο τις αναφορές που σήμερα καταρρίπτονται. Ενώ αντίθετα η κυβέρνηση το είχε αποδεχθεί, ως όφειλε θεσμικά, ολόκληρο χωρίς να το αμφισβητεί» σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας και διερωτάται: «Πόση υποκρισία άραγε μπορούν ακόμη να επιδείξουν;».

«Η κυβέρνηση έπραξε και πράττει το αυτονόητο. Τηρεί την απολύτως αναγκαία θεσμική στάση και απόσταση από τους φορείς που οφείλουν κατά τον νόμο και το Σύνταγμα να διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδώσουν ευθύνες όπου πρέπει.

Μόνον έτσι η Δικαιοσύνη θα μπορέσει να περάσει το συντομότερο δυνατόν στην επόμενη φάση, δηλαδή στην εκδίκαση της τραγικής αυτής υπόθεσης που μας έχει όλους -και πολύ περισσότερο τις οικογένειες των θυμάτων- πληγώσει βαθιά και φυσικά στην καταδίκη όλων όσοι ευθύνονται για αυτήν», καταλήγει, στην ανάρτησή του.

