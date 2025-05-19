Καμπανάκι από την Τράπεζα της Ελλάδας για το στεγαστικό - Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σχεδόν 1 στους 3 Έλληνες (28,5%) σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία – για το 2023 – της Eurostat ξοδεύει το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος του για τις στεγαστικές του ανάγκες. Πουθενά στην Ευρώπη δεν καταγράφηκε μεγαλύτερο ποσοστό. Ο δεύτερος – η Δανία – ήταν πολύ πίσω από την Ελλάδα, στο 15,4%.

Στον αντίποδα το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισε μόλις το 2,6% των Κυπρίων, το 3,3% των Αλβανών και το 3,7% των Σλοβένων.

Κάποτε η Ελλάδα παρουσίαζε το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, ακόμη και άνω του 80%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό έχει υποχωρήσει στο 69,7% από 75,1 το 2015. Έχει κατρακυλήσει δηλαδή στη 12η θέση στην Ευρώπη, κάπου δηλαδή στη μέση. Παραμένει οριακά πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο που βρίσκεται στο 69,7%.

Η εικόνα που επιδεινώθηκε το πέρυσι καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν περαιτέρω 7,9% μεσοσταθμικά το 2024. Οι τιμές στη χώρα μας αυξάνονται επί 28 συναπτά τρίμηνα!

Ανάλογη η εικόνα και στα ενοίκια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο σχετικός δείκτης στο πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν στις 99,9 μονάδες για να εκτοξευθεί στις 109,7 μονάδες στο πρώτο τρίμηνο φέτος.

Μάλιστα η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι οι τιμές των ακινήτων θα συνεχίσουν να αυξάνονται το 2025 , έστω και με πιο αργό ρυθμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνιστά στην κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα. Στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που δημοσιεύθηκε πριν μερικές μέρες αναφέρονται χαρακτηριστικά :

… η τρέχουσα συγκυρία κρίνεται κατάλληλη για τη λήψη μέτρων από την πολιτεία στην κατεύθυνση του περιορισμού τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών από το στεγαστικό ζήτημα. εισοδηματικά κριτήρια11), καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην αγορά κατοικίας



Εντός των επόμενων ημερών η κυβέρνηση θα ψηφίσει τη διατήρηση της έκπτωσης φόρου έως 16.000€ σε ορίζοντα 5ετίας για ανακαινίσεις κατοικιών – δεν πρόκειται για λειτουργικούς, αισθητικούς ή ενεργητικούς λόγους – και για τα έτη 2025 και 2026.



Επιπλέον, στο πακέτο παρεμβάσεων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στην επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένονται επιπλέον πρωτοβουλίες για το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης.



Αυτό που πρέπει να θεωρείται σίγουρο με βάση και δημόσιες δηλώσεις στελεχών και υπουργών της κυβέρνησης είναι μια ανακατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027 με ανακατεύθυνση κοινοτικών κονδυλίων προς τη στέγαση που με τις ευλογίες της Κομισιόν μπορεί να συμβεί στον διπλασιασμό των προγραμματισμένων επενδύσεων μέσω συγκεκριμένων δράσεων.

Επιπλέον, θα επιχειρηθεί η εξασφάλιση της συνδρομής των τραπεζών ώστε να αυξηθεί σημαντικά η χορήγηση επισκευαστικών δανείων ώστε τα επισκευασμένα πια ακίνητα να διατεθούν στην αγορά.



Στο τραπέζι έχει πέσει και εξετάζεται η μείωση της φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια.

Η πιο προφανής επιλογή είναι η μείωση του εισαγωγικού συντελεστή 15% που ισχύει σήμερα για εισαγωγές έως 12.000€. Πιθανότατα θα δημιουργηθούν ένα μικρότερο κλιμάκιο για τις πρώτες 5-6.000€ με έναν πολύ μικρότερο συντελεστή.

Για παράδειγμα, ένας συντελεστής 6% για τις πρώτες 5.000€.

Σε έναν τέτοιο ενδεχόμενο ιδιοκτήτης που εισπράττει 5.000€ από το ακίνητο του θα φορολογηθεί με 300€ αντί 750€, που έχει δηλαδή μια ελάφρυνση 450€.

Εξετάζεται και η εισαγωγή κλιμακίου μεταξύ των εισοδημάτων 12.001€ έως 35.000€ καθώς εκεί παρατηρείται απότομη αύξηση της συντελεστής φορολόγησης από το 15% στο 35%.



Δεν πρέπει να αποκλειστεί μια νέα παράταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στα νέα ακίνητα που λήγει στο τέλος του έτους και που η κυβέρνηση έχει ήδη παρατείνει κάμποσες φορές. Δεν θα εκπλήξει και μια επέκταση της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας και μετά το τέλος του 2025.

Ήδη άλλωστε τρέχει το «πάγωμα» των αντικειμενικών αξιών έως το 2027, τα προγράμματα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 και ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ-ΝΟΙΚΙΑΖΩ ενώ ο Νοέμβριος θα δοθεί για πρώτη φορά η επιδότηση έως 800€ σε περίπου 950.000 ενοικιαστές εισοδημάτων χαμηλών και μεσαίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.