ΠΑΣΟΚ για το αλαλούμ με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ: Η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει ένα πλήρες και υπεράνω αμφιβολίας κρατικό πόρισμα

«Το “επιτελικό” κράτος του κ. Μητσοτάκη, που δεν κατάφερε να εγκαταστήσει τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό δίκτυο και να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιβατών, σήμερα ομολογεί ότι απέτυχε να διασφαλίσει ένα πλήρες και υπεράνω αμφιβολίας κρατικό πόρισμα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για το αλαλούμ που έχει προκύψει με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έκανε σήμερα λόγο για ένα οργανωμένο σχέδιο παραπλάνησης της κοινής γνώμης και συγκάλυψη από την ανάποδη.

Η επίθεση είναι διαχρονικά η καλύτερη άμυνα, αλλά δεν αρκεί για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης για το φιάσκο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ομολογεί ότι απέτυχε να διασφαλίσει ένα έγκυρο και επαρκές κρατικό πόρισμα. Οι ίδιοι άνθρωποι αποκαλούσαν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ «Ευαγγέλιο εθνικής αυτογνωσίας» και διαβεβαίωναν δημόσια ότι στελέχωσαν την Επιτροπή με τους καλύτερους, που υπάρχουν στην Ευρώπη. Σήμερα χαρακτηρίζουν «εργαλείο παραπλάνησης» το πόρισμα της επιτροπής, που οι ίδιοι όρισαν.

Το «επιτελικό» κράτος του κ. Μητσοτάκη, που δεν κατάφερε να εγκαταστήσει τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό δίκτυο και να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιβατών, σήμερα ομολογεί ότι απέτυχε να διασφαλίσει ένα πλήρες και υπεράνω αμφιβολίας κρατικό πόρισμα για τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στη χώρα μας. Αντί να νίπτουν τα χείρας τους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

