Άγριος ξυλοδαρμός τουρίστα σε παραλία για μία ξαπλώστρα έλαβε χώρα στην Τουρκία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Live You στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάλληλος άρχισε να χτυπάει έναν τουρίστα επειδή ο τελευταίος δεν ήθελε να πληρώσει το ακριβό κόστος της ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας έντονος καυγάς, με τον κόσμο τριγύρω να μένει με το στόμα ανοικτό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μαγαζί για την ώρα έχει κλείσει ενώ ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υποστήριξε ότι ο τουρίστας ήταν μάλλον υπό την επήρεια αλκοόλ και ότι ο καυγάς ξεκίνησε πήγε να του φέρει την ξαπλώστρα στο κεφάλι.

Πηγή: skai.gr

