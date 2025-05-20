Συνελήφθη προχθες (18/5) από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, 59χρονος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας ενημερώθηκε αναφορικά με έλλειμμα που διαπιστώθηκε στη μερική διαχείριση χρηματικού υπηρεσίας στην Αιτωλία, στην οποία υπηρετεί ο κατηγορούμενος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το έλλειμμα ανερχόταν στα 185.507,0 ευρώ, ενώ από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αρχείο της υπηρεσίας, διαπιστώθηκαν αναντιστοιχίες όσον αφορά τις εγγραφές στο τηρούμενο βιβλίο της παγίας προκαταβολής με τα παραστατικά που τηρούσε στους φακέλους ο κατηγορούμενος, επιβεβαιώνοντας το έλλειμμα του ανωτέρω χρηματικού ποσού, καθώς δεν υπήρχαν τα προβλεπόμενα παραστατικά που να μπορούν να δικαιολογήσουν το σύνολο των δαπανών.

Επιπλέον, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 78 φυσίγγια, χωρίς σχετική άδεια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

