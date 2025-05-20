Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε σήμερα το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που θέτει ως στόχο τα νέα τάνκερ φαντάσματα του σκιώδους στόλου της Ρωσίας που βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμπτει τις κυρώσεις που πλήττουν τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ανακοίνωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση ενέκρινε το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που αφορά 200 πλοία του σκιώδους στόλου της», έγραψε στο Χ η Κάγια Κάλας στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Αμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Και άλλες κυρώσεις κατά της Ρωσίας προετοιμάζονται. Οσο η Ρωσία θα συνεχίζει τον πόλεμο, τόσο η απάντησή μας θα είναι δριμεία», πρόσθεσε.

Το 18ο πακέτο κυρώσεων που συζητείται προβλέπει ειδικότερα κυρώσεις κατά των Nord Stream 1 και Nord Stream 2, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αγωγοί μεταφοράς του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, οι Nord Stream 1 και Nord Stream 2 συνδέουν τη Ρωσία με τη Γερμανία μέσω της Βαλτικής και έχουν εγκαταλειφθεί μετά τις μυστηριώδεις εκρήξεις τον Σεπτέμβριο 2022, λίγους μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η κατασκευή του Nord Stream 2 ολοκληρώθηκε το 2021. Δεν έλαβε ποτέ την απαραίτητη άδεια εξαγωγής για να ξεκινήσει τη μεταφορά φυσικού αερίου δεδομένης και της αύξησης της έντασης με την Μόσχα.

«Συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε το επόμενο πακέτο κυρώσεων για να αυξήσουμε την πίεση επί της Ρωσίας», εξήγησε σήμερα η Κάγια Κάλας. Αυτό αφορά «την επιβολή πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, την ενέργεια και τον τραπεζικό τομέα», διευκρίνισε.

