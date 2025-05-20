Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση- απόκρυψη και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, χθες Δευτέρα (19 Μαΐου), στη Θεσσαλονίκη, δύο άτομα, ηλικίας 57 και 35 ετών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την περαιτέρω ανάλυση και συνδυαστική αξιολόγηση των οποίων, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός των ανωτέρω κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, η 35χρονη, εντοπίστηκε να εξέρχεται από την οικία της και σε σωματική έρευνα καθώς και έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων συσκευασίες με κοκαΐνη βάρους 897 γραμμαρίων, τα οποία απέκρυπτε- αποθήκευε για λογαριασμό και κατ’ εντολή του 57χρονου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο 57χρονος αναζητήθηκε και εντοπίστηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του, ενώ σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κινητό τηλέφωνο και 2.340 ευρώ.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κοκαΐνη συνολικού βάρους 897 γραμμαρίων, 2 κινητά τηλέφωνα, τσάντα, 12 νάιλον διαφανείς συσκευασίες και 2.340 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.