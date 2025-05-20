Λάρισα: Ένταλμα σύλληψης για τον σύντροφο της μητέρας - Η 32χρονη κατηγορεί και τον πατέρα των παιδιών - Τα ανησυχητικά ευρήματα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση της κακοποίησης των δύο μικρών παιδιών, 4 και 5 ετών από τη Λάρισα. Στο κάδρο των Αρχών είναι και ο 50χρονος σύντροφος της 32χρονης μητέρας που έχει συλληφθεί, ενώ κατηγορείται και ο βιολογικός πατέρας.

Σε βάρος του 50χρονου συντρόφου της γυναίκας έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναζητείται από τις Αρχές, μετά την αποκάλυψη της φρικιαστικής υπόθεσης.

Ανατροπή σημειώθηκε και με τον πατέρα των παιδιών ο οποίος εμφανίστηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής και να ζητήσει την επιμέλεια. Ο ίδιος ενημερώθηκε από τον εισαγγελέα ότι και ο ίδιος κατηγορείται, καθώς η πρώην σύζυγός του κατέθεσε ότι πριν από περίπου 10 ημέρες μετέβη στη Λάρισα και κακοποίησε τα παιδιά τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι βρισκόταν στη Λιβαδειά για εργασία, επικαλούμενος μάρτυρες. Θα κληθεί να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους τρεις εμπλεκόμενους είναι ιδιαίτερα σοβαρές: ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη με πρόκληση έντονου σωματικού και ψυχικού πόνου, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, όλες κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Τα μηνύματα που έστειλε η μητέρα σε φίλη της

Την ίδια ώρα, ο ΣΚΑΪ φέρνει στη δημοσιότητα φωτογραφία με συνομιλία που είχε η 32χρονη κατηγορούμενη μητέρα με μια φίλη της, αφού οι γιατροί κάλεσαν την αστυνομία μετά τα ανησυχητικά σημάδια που βρήκαν στα κορμιά των παιδιών.

«Άσε… μου έφεραν αστυνομία. Έπρεπε να μην έρθουμε. Λένε ότι τα χτυπήματα δεν είναι από πληγές. Από τσιγάρο. Και τώρα θα με πάνε στην αστυνομία. Έπρεπε να μην έρθουμε. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Χωρίς να φταίω», έγραφε στο μήνυμα.

Η ίδια έλεγε στους αστυνομικούς πως «εγώ δεν καπνίζω και στα παιδιά μου δεν θα έκανα τίποτα τέτοιο», ενώ όταν την ρώτησαν ποιος θα μπορούσε να το είχε κάνει, η ίδια δεν κατονόμασε κάποιον.

Η 32χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τετάρτη στον ανακριτή.

Δικηγόρος του πατέρα των παιδιών: «Εξετάζεται και η σεξουαλική κακοποίηση»

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτός από τα σημάδια από τσιγάρο που βρέθηκαν στα κορμιά των δύο παιδιών, φαίνεται πως το 5χρονο αγοράκι έχει βαμμένο με μαρκαδόρο και τους γλουτούς και τα δάχτυλά του. Και οι αρχές ερευνούν το στοιχείο αυτό με μεγάλη σοβαρότητα.

Ο δικηγόρος του πατέρα των παιδιών, Κωνσταντίνος Γαλανός μίλησε για ζωγραφιές στα γεννητικά όργανα του 5χρονου αγοριού, ενώ ανέφερε πως εξετάζεται και η σεξουαλική κακοποίηση.

«Στα χρόνια που ασκώ την δικηγορία τα ευρήματα είναι συγκλονιστικά. Υπάρχουν εκτεταμένες εκδορές και δερματικές βλάβες και στο αγοράκι και στο κοριτσάκι στα άκρα και στα μάγουλα. Αυτό που έκανε εντύπωση στην ειδικευόμενη γιατρό που τα εξέτασε, ήταν ότι είχαν ζωγραφιές στον πωπό και στο πέος του αγοριού, ζωγραφιές που ήταν αδύνατο να γίνουν από το ίδιο το αγόρι, ήταν σχεδιασμένες με ιδιαίτερη ομοιομορφία, και η γιατρός κατέληξε ότι τις έχει κάνει κάποιο τρίτο χέρι. Το παιδάκι έλεγε ότι τα έχει κάνει ο μπαμπάς μας. Όταν ρώτησε η γιατρός όνομα, είπε ο Γιάννης, ο μπαμπάς όμως δεν λέγεται Γιάννης. Ασκήθηκε ποινική δίωξη και αναζητείται ο Γιάννης, όποιος και αν είναι αυτός.

Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και στον βιολογικό πατέρα, διότι καταγγέλλει η μητέρα των παιδιών, ότι ήρθε ο μπαμπάς στη Λάρισα στις 10 Μαΐου. Ο πατέρας δεν ήρθε ποτέ στη Λάρισα το τελευταίο οχτάμηνο. Υπάρχουν αποδείξεις ότι εκείνη την ημέρα εργαζόταν, θα έρθουν και μάρτυρες, θα απολογηθεί τη Δευτέρα για τα αδικήματα αυτά, δηλαδή της σωματικής ενδοοικογενειακής βλάβης.

Μάλλον η μητέρα προσπαθεί να καλύψει κάποιον κύριο Γιάννη. Ο μπαμπάς τότε εργαζόταν στη Λιβαδειά. Οι βλάβες είναι εκτεταμένες, πραγματικά δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Άλλα σημάδια ήταν πρόσφατα και άλλα παλιά, εξαμήνου, πενταμήνου. Ο κ. Γιάννης και για η μαμά κατηγορούνται και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Είναι τραγικά και σοκαριστικά όλα αυτά, δεν έχω λόγια. Ερευνάται και η σεξουαλική κακοποίηση».

Σημειώνεται πως τα παιδιά φιλοξενούνται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Λάρισας και εξετάζονται από παιδοψυχολόγους.

Πώς αποκαλύφτηκε η υπόθεση κακοποίησης των παιδιών

Η φρίκη που ζούσαν τα παιδιά αποκαλύφτηκε όταν η 32χρονη το περασμένο Σάββατο μετέβη στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας καθώς το 4χρονο κοριτσάκι είχε αναπνευστικό πρόβλημα, και μετά από παρότρυνση γειτόνισσάς της.

Οι γιατροί τότε διαπίστωσαν πως το 4χρονο κορίτσι έφερε αρκετά τραύματα στο σώμα του τα οποία παρέπεμπαν σε σημάδια από κάψιμο με καύτρα τσιγάρου. Αμέσως εξέτασαν και το αγοράκι, στο οποίο επίσης διαπιστώθηκαν αντίστοιχα σημάδια.

Τηλεφώνησαν στην αστυνομία για να αναφέρουν πιθανή κακοποίηση και ακολούθως, η μητέρα συνελήφθη.



