«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη που μόλις εκδόθηκε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ το ανακήρυξε σε ευαγγέλιο και μετά το πέταξε στην πυρά επειδή δεν την εξυπηρετούσε, κάνει τώρα το ίδιο και με το πόρισμα του καθηγητή Καρώνη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του επισημαίνοντας πως «κάνοντας αποσπασματική χρήση η ΝΔ, πανηγυρίζει προσβάλλοντας την ελληνική κοινωνία».

Και συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Τι ισχύει όμως πραγματικά; Και από αυτό το πόρισμα προκύπτει ξανά πως με απόλυτο τρόπο και ελλείψει στοιχείων εξαιτίας του μπαζώματος Μητσοτάκη - Τριαντόπουλου στο σημείο του εγκλήματος, ουδείς μπορεί να αποφανθεί κατηγορηματικά για το τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα.

Ο καθηγητής επίσης αναφέρει στη σελίδα 122 (113 του υπομνήματος υπογραμμίζοντας μάλιστα τις λέξεις) ότι "τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να σχηματίσουν πύρινη σφαίρα" έστω και αν σε άλλο σημείο που υιοθετεί η κυβέρνηση αφήνει το ενδεχόμενο ανοικτό. Αυτό βέβαια, αν ισχύει, εγείρει δυνητικά ένα τεράστιο ζήτημα ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες που θα πρέπει να απαντηθεί».

Τέλος, επισημαίνει πως: «Σε κάθε περίπτωση κάθε πόρισμα ή έκθεση αξιολογείται συνολικά από τη Δικαιοσύνη, όμως η εργαλειοποίηση του όπως αυτή που επιχειρεί σήμερα η κυβέρνηση μόνο την αναζήτηση της Αλήθειας και την απόδοση Δικαιοσύνης δεν εξυπηρετεί. Είναι ήδη καταδικασμένη η ΝΔ για τα Τέμπη στη συνείδηση του ελληνικού λαού».

Πηγή: skai.gr

