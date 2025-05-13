Κ. Μητσοτάκης στην απονομή του βραβείου για τις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας: Αυτή η αναγνώριση ανήκει στον ελληνικό λαό

«Αυτή η αναγνώριση δεν είναι δική μου αποκλειστικά, διότι κατά κύριο λόγο ανήκει στον ελληνικό λαό» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη βράβευσή του στο Συνέδριο του Economic Council Germany για τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Παίρνοντας τον λόγο ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς συνεχάρη τον πρωθυπουργό λέγοντας ότι πιστεύει ότι δικαίως το έλαβε καθώς «είναι πραγματικά σημαντικά, όλα αυτά τα οποία επιτεύχθηκαν στη χώρα σου και σε συγχαίρω πραγματικά για αυτές τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με το ertnews.gr, αναφερόμενος στους Έλληνες «πράγματι γνώρισαν μεγάλες δυσκολίες και θυσίες, αλλά ταυτόχρονα ο ελληνικός λαός ήταν θαρραλέος, διότι αποδέχτηκε την αλλαγή και φυσικά απέδειξε ότι είναι αρκετά ανθεκτικός. Ποτέ δεν απεμπόλησε την υπόσχεσή του μέλλοντος. Και υπήρξε μια εποχή όπως τονίσατε πολύ ορθώς, όταν η Ελλάδα πολύ συχνά, ακόμη και στην πόλη στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, ήταν αντιληπτή ως το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Διότι η ικανότητά μας για μεταρρυθμίσεις ήταν εν αμφιβόλω.

Οι προθέσεις μας δεν ήταν ξεκάθαρες για πολλούς, ακόμη και η θέση μας εντός της ευρωπαϊκής οικογενείας μπορούσε να αμφισβητηθεί. Ωστόσο, αυτή η χώρα που στη Γερμανία αντιμετωπίστηκε με μεγάλο σκεπτικισμό, αναγνωρίζεται για τη δική της αποφασιστικότητα, την πειθαρχία, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα να εφαρμόσει δύσκολες μεταρρυθμίσεις».

Κάνοντας ειδική αναφορά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ανέφερε «όταν η φοροδιαφυγή αντιμετωπίζεται μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων, όπως πράξαμε εμείς το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι μπορούμε να φέρουμε περισσότερα έσοδα από εκείνους που στο παρελθόν δεν πλήρωναν φόρους[…] φυσικά στην αρχή υπήρχαν αντιδράσεις[…] Τώρα που αποκομίζουμε επιπλέον έσοδα και μπορούμε να επιστρέψουμε αυτό το μέρισμα ευημερίας στους πολίτες, κατανοούν ότι αυτή η μεταρρύθμιση λειτουργεί[…]».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι για το 2024 το πρωτογενές πλεόνασμα αναμενόταν να είναι κοντά στο 2% και στο τέλος μιλάμε για ένα 4,8% ενώ πρόσθεσε «όμως το σημαντικό είναι ότι η πρόοδος αντανακλάται κατά κύριο λόγο σε θέσεις εργασίας. Τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε δημιουργήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και πιστεύω ότι αποτελεί το πιο σημαντικό επίτευγμα της οικονομικής μας πολιτικής».

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «σήμερα ήταν μια συγκινητική βραδιά, διότι μου επέτρεψε να σκεφτώ το δύσκολο αυτό ταξίδι, το ταξίδι εκείνο το οποίο για πολλούς ήταν αδιανόητο, αλλά πιστεύω ότι εμείς μπορέσαμε να κερδίσουμε το στοίχημα[…] ευτυχείς απόψε που μπορούμε να μοιραστούμε τη δική μας ιστορία και προσκαλούμε τις επιχειρήσεις να κοιτάξουν την Ελλάδα ως έναν επενδυτικό προορισμό. Δέχομαι λοιπόν αυτό το μετάλλιο εκ μέρους του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ θερμά για την αναγνώριση και σας συγχαίρω Φρίντριχ και αδημονώ πραγματικά να εργαστώ μαζί σας και με την κυβέρνησή σας. Ευχαριστώ θερμά όλους για την εμπιστοσύνη σας στην Ελλάδα».

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης η Άστριντ Χάμκερ, πρόεδρος του οικονομικού συμβουλίου του CDU μιλώντας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τόνισε ότι με βάση τις δικές του αρχές, μπόρεσε ή Ελλάδα να απελευθερωθεί από τα δεσμά των μνημονίων.

Από την πλευρά του ο Ρόλαντ Κοχ, πρόεδρος του ιδρύματος Ludwig Erhard, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι οι πολίτες της Ελλάδας πόνεσαν. Θα λέγαμε, ήταν μεγάλες θυσίες στις οποίες υποβλήθηκαν[…] Αλλά όποιος ταξιδεύει στην Ελλάδα και όποιος μιλάει με τους πολίτες, καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι κάτι το οποίο είναι υπέρ των πολιτών. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό».

Κυβερνητικές πηγές: Η «αλλαγή σελίδας» στην Ελλάδα το κεντρικό μήνυμα της επίσκεψης του Κυρ. Μητσοτάκη στο Βερολίνο

Το κύριο μήνυμα που προκύπτει από την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Γερμανία είναι η αλλαγή σελίδας καθώς όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές «η Ελλάδα έχει ξεπεράσει την οικονομική κρίση, υποδέχεται σημαντικό όγκο άμεσων ξένων επενδύσεων, έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και έχει υλοποιήσει κομβικές δομικές μεταρρυθμίσεις, στις οποίες υστερούν ακόμα και μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Το ελληνικό παράδειγμα κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί ένα αφήγημα επίκαιρο για την ΕΕ, καθώς έχει μία κυβέρνηση που κινείται στον χώρο του ευρύτερου κέντρου, φέρνει απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και κατορθώνει να επικρατήσει σε εκλογικές αναμετρήσεις»

Κατά τις ίδιες πηγές «το κυριότερο ζητούμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον είναι η εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και η διαμόρφωση και εφαρμογή μίας συντεταγμένης πολιτικής επιστροφών. Δηλαδή η εξωτερική διάσταση του Μεταναστευτικού και η ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων. Οι δευτερογενείς ροές δεν αποτελούν κύριο θέμα πια και υπάρχει κατανόηση στη Γερμανία ότι η Ελλάδα προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Η Ελλάδα έχει, μάλιστα, επιταχύνει ουσιαστικά τη διαδικασία απονομής ασύλου, που ήταν παλαιότερα μείζον αίτημα που έθεταν προηγούμενες κυβερνήσεις στο Βερολίνο».

Επίσης υπογραμμίζεται ότι «για να μπορούμε, στο επίπεδο της ΕΕ, να έχουμε αμυντική συνεργασία με τρίτες χώρες δεν αρκεί μια χώρα να είναι τυπικά υποψήφια προς ένταξη στην Ένωση. Πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, ή να έχει Security and Defense Partership με την ΕΕ. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε νέες εξαρτήσεις ή να αναπτύξουμε συνεργασίες με παίκτες που δρουν ενάντια στα συμφέροντα της ΕΕ».

