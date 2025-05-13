Καρυστιανού για το πόρισμα Καρώνη: Για ακόμα μια φορά ντροπή, θυμός και αποστροφή από τη σήψη

Για ακόμα μια φορά ντροπή, θυμός και αποστροφή από τη σήψη μετά τη δημοσίευση του περίφημου «πορίσματος Καρώνη», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της, αναφορικά με το πόρισμα του ΕΜΠ, που παραδόθηκε σήμερα το πρωί στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, που ερευνά την υπόθεση των Τεμπών.

Πρόκειται για το πολυσέλιδο πόρισμα του καθηγητή του εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτρη Καρώνη, το οποίο στο ερώτημα πώς δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, απαντά πως μπορεί να δημιουργηθεί από τα έλαια σιλικόνης.

Πάνω σε αυτό η Μαρία Καρυστιανού, που έχασε την κόρη της Μάρθη στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ανέφερε : «Έτσι θα μείνει στην ιστορία το φιάσκο ενός πορίσματος που περίμενε ΟΛΗ η κοινωνία για περισσότερο από ένα χρόνο».

Και προσέθεσε: «Σε πραγματικές συνθήκες σύγκρουσης δύο ηλεκτρικών τρένων, ένας Καθηγητής Χημικός Μηχανικός θεώρησε ότι υπήρχε ο χρόνος και οι προϋποθέσεις ώστε υποθετικά τα έλαια σιλικόνης να προκαλέσουν την τεράστια πυρόσφαιρα που κατέκαψε ζωντανά τα παιδιά μας!»

Αναλυτικά, η ανάρτησή της:

«Για ακόμα μια φορά ντροπή, θυμός και αποστροφή από τη σήψη μετά τη δημοσίευση του περίφημου «πορίσματος Καρώνη»!

Έτσι θα μείνει στην ιστορία το φιάσκο ενός πορίσματος που περίμενε ΟΛΗ η κοινωνία για περισσότερο από ένα χρόνο.

Σε πραγματικές συνθήκες σύγκρουσης δύο ηλεκτρικών τρένων, ένας Καθηγητής Χημικός Μηχανικος θεώρησε ότι υπήρχε ο χρόνος και οι προϋποθέσεις ώστε υποθετικά τα έλαια σιλικόνης να προκαλέσουν την τεράστια πυρόσφαιρα που κατέκαψε ζωντανά τα παιδιά μας!

Και για όσα υποθετικά και αόριστα δηλώνει, παραπέμπει στα αμφιβόλου γνησιότητας τουλάχιστον ως προς την ημερομηνία της 28.02.2023 βίντεο Καπερνάρου, για να μας εξηγήσει ότι δεν είδε παράνομο φορτίο στα video… αυτά που βρέθηκαν δύο χρόνια μετά στον κάδο σκουπιδιών υπολογιστή!…. απλά τραγικό!!!

Θα επιδιώξουμε να σταλεί αυτό το πόρισμα του κ. Καρώνη σε όλη τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς τολμά αδίστακτα με υποθετικές αναφορές, να διαψεύδει πολλούς συναδέλφους του.

Θα το τολμούσε άραγε να το κάνει ο ίδιος ή ξέρει καλά ότι θα γελοιοποιηθεί;

Πόρισμα Καρώνη: Η ζοφερή πραγματικότητα του ότι υπάρχουν άνθρωποι αδίστακτοι, σκοτεινοί και πρόθυμοι, με κίνητρα που θα ερευνηθούν, να τοποθετούν εμπόδια στο καλό.

Ο κύριος Καρώνης, έπειτα από αυτό το πόρισμα θα πάει να διδάξει στους φοιτητές.

Θα τους μάθει την «επιστήμη» όπως την αντιλαμβάνεται, όμως δεν θα διδάξει ούτε ήθος ούτε αξιοπρέπεια ως οφείλει.

Γιατί αυτά είναι που πάνω από όλα διδάσκουν οι πραγματικοί διδάσκαλοι. Αλλά δεν ανήκει σε αυτούς τους διδασκάλους ο κύριος Καρώνης. Δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες.

Θα συνεχίσει να κυκλοφορεί περήφανα όπως και ο κύριος Καραμανλής, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Τασούλας, η κυρία Αδειλίνη, ο κύριος Μπακαίμης, τα στελέχη της ΔΕΕ και άλλοι πόσοι…

Και ας έχει τιμή η γραφή και η υπογραφή του. Οχι την καλή ΤΙΜΗ, αυτή της αξιοσύνης, που εμπνέει το μέσα σου… την άλλη, τη φτηνή …

Είναι δε τόσο αδίστακτος ο κ. Καρώνης, που διαπράττει τη ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΥΒΡΙΝ! ΤΟΛΜΑ να αφιερώνει ΑΥΤΟ το «έκτρωμα» στους νεκρούς μας.

ΜΗΝ πιάνετε στο στόμα σας την κόρη μου κ. Καρώνη, ούτε και όσους πέθαναν μαρτυρικά, γιατί τη μνήμη τους τη βεβηλώσατε με τον χειρότερο τρόπο!

Κρατήστε την αφιέρωση για τον εαυτό σας…

Μαζί με τις προσευχές για την ψυχή σας, μήπως και καταφέρετε να σωθεί.

Εσείς και όλοι όσοι στάθηκαν δίπλα στο ΜΑΥΡΟ που μας χτυπά αλύπητα και νομίζει ότι θα μας γονατίσει. Πλανάστε όλοι πλάνην οικτράν!

Προς το παρόν έχετε τον έλεγχο, αλλά όχι για πολύ…»

Πηγή: skai.gr

