Του Γιάννη Ανυφαντή

Οποιοδήποτε ενδεχόμενο εξαίρεσης της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη από το Δικαστικό Συμβούλιο, που θα εξετάσει την υπόθεση Τριαντόπουλου, απέρριψε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Μιλώντας στην επιτροπή δημόσιας διοίκησης και δικαιοσύνης, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως μοναδική αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι να στείλει των κατάλογο των δικαστικών με πλήρη σύνθεση. «Η κλήρωση είναι αρμοδιότητα της Βουλής. Το Υπουργείο είχε μια δουλειά να στείλει τον κατάλογο. Το έκανε. Ο υπουργός να ζητήσει εξαίρεση κληρωθέντος; Αν είχε τέτοιο δικαίωμα ο Υπουργός αλίμονο στην Δημοκρατία. Ευτυχώς, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οι διαδικασίες εξαιρέσεων αφορούν το ίδιο το συμβούλιο. Όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί σε αυτούς», ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης, καταλήγοντας πως «τίποτα περίεργο δεν έγινε, ήρθε η λίστα με όλους τους δικαστές, η Βουλή αποφάσισε να τους βάλει όλους στη κληρωτίδα».

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, επισήμανε πως «ούτε ο Φλωρίδης μπορεί να εξαιρέσει, ούτε η Βουλή», προσθέτοντας πως επικοινώνησε με τον υπουργό Δικαιοσύνης προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικώς. Μάλιστα τόνισε πως το μόνο αρμόδιο όργανο – που μπορεί να εξαιρέσει – είναι το ίδιο το Δικαστικό Συμβούλιο. Σημειώνεται πως με τα μέχρι στιγμής κωλύματα που έχουν προκύψει μεταξύ των δικαστικών που κληρώθηκαν για το Δικαστικό Συμβούλιο, δεν απαιτείται δεύτερος γύρος της διαδικασίας στην Ολομέλεια.

Πηγή: skai.gr

