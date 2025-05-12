Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Κώστα Καραμανλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφέρεται σε κακούργημα για τη διατάραξη ασφάλειας των συγκοινωνιών που κατέληξε σε θάνατο και προκάλεσε βλάβες, με βάση και το κατηγορητήριο της δικαιοσύνης κατά στελεχών του υπουργείου Μεταφορών.

«Όταν λέει η δικογραφία ότι είναι κακουργηματικού χαρακτήρα οι πράξεις των υφισταμένων του κ. Καραμανλή, θα πάμε για πλημμελήματος χαρακτήρα για τον κ. Καραμανλή; Όχι. Όταν λοιπόν οι υφιστάμενοί σου έχουν κακουργηματικού χαρακτήρα ζητήματα, η παραπομπή σου θα γίνει με κακουργηματικό χαρακτήρα», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον τηλεοπτικό σταθμό Creta.

Το αίτημα που διαμόρφωσε η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης με τη βοήθεια της Μιλένας Αποστολάκη που μελέτησε τη δικογραφία, είναι έτοιμο και στα χέρια του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την Παρασκευή, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μελετά το κείμενο στην Κρήτη όπου βρέθηκε για την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να το λάβουν αρχικά τα τρία μέλη της Προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ (Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη και Γιώργος Μουλικιώτης) και στη συνέχεια οι υπόλοιποι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης του κόμματος στο Ηράκλειο της Κρήτης έδωσε το μήνυμα της Πολιτικής Αλλαγής ασκώντας κριτική στην Κυβερνητική πολιτική για μια σειρά από θέματα που απασχολούν την κοινωνία κάνοντας επίθεση και για την τραγωδία των Τεμπών.

«Στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι να πείσει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική και αν θέλετε κυβέρνηση, έχετε μόνο μία επιλογή, τη Νέα Δημοκρατία. Γι’ αυτό κλείστε τα μάτια στα ενοίκια, κλείστε τα μάτια στην ακρίβεια, κλείστε τα μάτια στην κατάσταση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας, κλείστε τα μάτια στα ακριβά τιμολόγια της ενέργειας, κλείστε τα μάτια στη διαφθορά, κλείστε τα μάτια στην καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κλείστε τα μάτια σας υποκλοπές, κλείστε τα μάτια στα Τέμπη και ψηφίστε Νέα Δημοκρατία.Με ανοιχτά τα μάτια ψηφίστε ΠΑΣΟΚ για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή, για να πάει η χώρα μπροστά και να τελειώσουμε με τη διαφθορά, την αλαζονεία του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Προς διερεύνηση η περίπτωση του Χρήστου Σπίρτζη λόγω παραγραφής

Φαίνεται ότι ακόμα δεν υπάρχει οριστική απόφαση από τη Χαριλάου Τρικούπη για το αν στο αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής θα συμπεριληφθεί και ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, λόγω παραγραφής του ενδεχόμενου αδικήματος, ωστόσο είναι κάτι που θεωρείται πιθανόν.

Την ίδια ώρα, νομικοί κύκλοι σημείωναν στον skai.gr ότι με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 86 του Συντάγματος το θιγόμενο μέλος (εν προκειμένω ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης) δικαιούται να ζητήσει Ειδική Επιτροπή από δικαστικούς Λειτουργούς για γνωμοδότηση.

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει σε κάθε του εμφάνιση ότι στις εθνικές εκλογές τότε που θα γίνει το «ταμείο» θα δικαιωθεί το πρόγραμμα της πράσινης παράταξης.

«Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη στην κοινωνία. Και πιστεύω ότι στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές θα καταλάβουν οι πολίτες ότι κόμματα μονοπρόσωπα, χωρίς προγράμματα, είναι οι αντίπαλοι που εύχεται να έχει ο σημερινός Πρωθυπουργός. Κόμματα προγραμματικά με στελέχη, παράδοση και κοινωνική ρίζα είναι κόμματα που απεύχεται να έχει αντίπαλους» δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον τηλεοπτικό σταθμό Creta.



