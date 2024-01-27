Λογαριασμός
Ανάρτηση Σακελλαροπούλου για την Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα εκατομμύρια θύματα του Ολοκαυτώματος

Το σύνθημα “Ποτέ ξανά” είναι διαχρονικά επίκαιρο, αναφέρει στην ανάρτησή της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Με ανάρτησή της στο Instagram, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου αναφέρεται στη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα εκατομμύρια θύματα του Ολοκαυτώματος, επισημαίνοντας:

«Σήμερα, επέτειο απελευθέρωσης του Άουσβιτς, τιμάμε τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα εκατομμύρια θύματα του Ολοκαυτώματος, ενός αποτρόπαιου εγκλήματος που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην παγκόσμια ιστορία. Το σύνθημα “Ποτέ ξανά” είναι διαχρονικά επίκαιρο, υπενθυμίζοντας ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης συμβαδίζει με την ενεργό συμμετοχή μας στη θωράκιση της Δημοκρατίας».

