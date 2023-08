Τεντώνουν το σχοινί τα Τίρανα για τον Μπελέρη: Επιχειρούν να ματαιώσουν συγκέντρωση συμπαράστασης Πολιτική 18:38, 14.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι Αλβανοί αστυνομικοί επέστησαν την προσοχή των διοργανωτών "για προβλήματα που ίσως δημιουργήσουν ακραίοι¨"