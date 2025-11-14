Τα οικολογικά σχήματα, η λάσπη και… οι φωτογραφίες με τον αρχηγό

Στη Βουλή προχθές, το θερμόμετρο ανέβηκε επικίνδυνα - και η αιτία δεν ήταν κάποιο πρόβλημα στον κλιματισμό.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, πέταξε μια καταγγελία-«χειροβομβίδα» στα έδρανα, κατονομάζοντας τον Σταύρο Βαβία του ΠΑΣΟΚ ως πρόσωπο που διερευνάται για συμμετοχή στο πολυσυζητημένο κύκλωμα των οικολογικών σχημάτων του 2024.

Ο τόνος ήταν σαφής: «Τον διερευνά η ελληνική Δικαιοσύνη, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ - και παρά ταύτα, φωτογραφιζόταν πρόσφατα αγκαζέ με τον κ. Ανδρουλάκη στον Έβρο».

Με άλλα λόγια: όχι μόνο εμπλεκόμενος, αλλά και στο κάδρο με τον πρόεδρο.

Ο κ. Λαζαρίδης δεν έμεινε μάλιστα εκεί· κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να «κόψει μαχαίρι» κάθε σχέση με τον κ. Βαβία, λέγοντας πως η διαφάνεια δεν είναι Instagram filter αλλά πολιτική υποχρέωση.

Σαφέστατο το μήνυμα: «πράσινο ξεκαθάρισμα», εδώ και τώρα.

Αλλά κάπου εκεί, ανέβηκε στο βήμα ο Παύλος Γερουλάνος, έτοιμος να επιστρέψει το «δώρο» με τόκους.

«Ρίχνετε λάσπη στον ανεμιστήρα», είπε - και η θερμοκρασία στο Κοινοβούλιο χτύπησε κόκκινο.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη ΝΔ ότι ψάχνει «αθωωμένους» για να ισοφαρίσει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, υπενθυμίζοντας ότι «δεν θα φύγει έτσι εύκολα το μπλε από πάνω».

Η ουσία;

Η κυβέρνηση πιέζει για «πράσινο cleanup», το ΠΑΣΟΚ απαντά με «γαλάζια ευθύνη», και η Βουλή συνεχίζει να αναδεικνύεται ως η καλύτερη πολιτική τηλεοπτική καθημερινή σειρά - και δη χωρίς συνδρομή.

Σαλόνικα, Ρέμος και η ...νέα αρένα της Αριστοτέλους

Τα αίματα δεν ανάβουν όμως μόνο στη Βουλή.

Στη Θεσσαλονίκη, ούτε το δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους δεν μπορεί να ανάψει χωρίς να ανάψουνε… φωτιές. Η επιλογή του Αντώνη Ρέμου για την τελετή στις 3 Δεκεμβρίου μετέτρεψε το δημοτικό συμβούλιο σε αρένα: με δραματικές τοποθετήσεις, καταγγελίες περί «άλλων εποχών» και μια γενναία δόση καλλιτεχνικής υπεροψίας.

Η αντιπολίτευση έριξε το καρφί της: «παραπέμπει σε άλλες εποχές» - λες και ο Ρέμος θα εμφανιστεί ντυμένος «πίστα 1999», με χρυσή ζώνη και καπνογόνα.

Ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης απάντησε ψύχραιμα - και την έριξε την μπηχτή του: «Ούτε ευρώ από τα ταμεία». Χορηγοί μόνο. Δηλαδή, πρακτικά, «σας χαρίζουμε Ρέμο και γκρινιάζετε κιόλας».

Τότε όμως ήταν που βγήκε στη σκηνή ο αντιδήμαρχος Βασίλης Γάκης, ο οποίος όχι μόνο υπερασπίστηκε την επιλογή, αλλά μίλησε για πολιτιστικό ρατσισμό.

«Όποιον του αρέσει, έρχεται. Όποιον δεν του αρέσει, δεν έρχεται». Δημοκρατικό μεν, μακεδονίτικα κοφτό δε.

Και επειδή στη Θεσσαλονίκη τίποτα δεν συζητιέται χωρίς μια αναδρομή στο παρελθόν και… ποιος έφερε ποιον, ο Γάκης έβγαλε το τεφτέρι: Onirama, Σαμπάνης, Ιακωβίδης, Πλούταρχος - όλοι είχαν παρελάσει επί προηγούμενων διοικήσεων. Αλλά τώρα, ξαφνικά, η συζήτηση γίνεται… υψηλή αισθητική.

Σε εκείνο το σημείο ο αντιδήμαρχος έδωσε και την ατάκα της βραδιάς: «Η αισθητική είναι το σπίτι μου. Και δεν δέχομαι κανέναν ως αυθεντία αισθητικής».

Κοινώς: μπορείτε να με κρίνετε πολιτικά, αλλά λέξη για το γούστο μου, γιατί κλονίζεται η οικιακή μου γαλήνη.

Από την άλλη, η δημοτική σύμβουλος Έλλη Χρυσίδου είδε φλας μπακ σε εποχές Ρουβά-Αγγέλων των 90s, προκαλώντας τον γνωστό θεσσαλονικιώτικο μεσογειακό «αναβρασμό», με τον Γάκη να ανεβάζει ντεσιμπέλ.

Στο μεταξύ, ο μοναδικός που δεν έχει σχολιάσει τίποτα δημοσίως είναι… ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος.

Που λογικά ετοιμάζεται να βγει στην Αριστοτέλους, να πει δυο τραγούδια και να αναρωτηθεί: «Εγώ για δέντρο ήρθα, πώς βρέθηκα στο κέντρο πολιτιστικού εμφυλίου;».

Όπως και να ’χει, η Θεσσαλονίκη για άλλη μια φορά αποδεικνύει πως δεν υπάρχει πιο καυτό θέμα από… το φωτάκι στην κορυφή.

Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση η νέα άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ

Νέο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση έστειλαν, εν τω μεταξύ, αυτήν την εβδομάδα Ελλάδα και Ισραήλ, με τη νέα κοινή στρατιωτική τους άσκηση.

Το Ισραηλινό και το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησαν κοινή άσκηση σε ελληνικά ύδατα, δοκιμάζοντας πολλαπλά σενάρια θαλάσσιας απειλής, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού πολεμικών πλοίων και σκαφών, σύμφωνα με τις Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις IDF, «η άσκηση ενίσχυσε με επιτυχία τις επαγγελματικές και επιχειρησιακές ικανότητες και ενδυνάμωσε την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των δύο Πολεμικών Ναυτικών».

🇮🇱🤝🇬🇷 The Israeli Navy and Hellenic Navy conducted a joint exercise this week in Greek sovereign waters, practicing multiple maritime threat scenarios with a large number of ships and vessels.



The exercise successfully enhanced professional and operational capabilities and… pic.twitter.com/UVqddoETA5 — Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2025

Και η ελληνοϊσραηλινική σύμπλευση δεν σταματά εδώ, καθώς η στενή συνεργασία των δύο χωρών δεν περιορίζεται μόνο στην άμυνα, αλλά επεκτείνεται και στον τομέα της ενέργειας όπως επιβεβαιώνει το σχήμα 3+1.

Ante portas η ετυμηγορία της Fitch

Πέρασε το εξάμηνο, έφτασε η ώρα για τη νέα «βαθμολογία» της Fitch για την Ελλάδα. Τον Μάιο, ο οίκος είχε αναβαθμίσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικές, πιστώνοντας στη χώρα τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του χρέους, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για μια νέα αναβάθμιση τους επόμενους μήνες.

Σε μια έκθεση της δε, πριν από έναν μήνα, ανέφερε πως συνεχίζει να βλέπει δημοσιονομικά πλεονάσματα, ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 2% τουλάχιστον μέχρι το 2027 και μείωση του χρέους στο 120% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Εξ ου και είναι σημαντική η σημερινή ετυμηγορία της. Θα σπρώξει τη χώρα ένα σκαλί ψηλότερα στην επενδυτική βαθμίδα, από το «ΒΒΒ-» που είναι αυτήν τη στιγμή, ή θα μας αφήσει ...στο περίμενε;

Θυμίζουμε ότι η Fitch είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2023.

Στα σκαριά ο τριπλός κόμβος στο Σκαραμαγκά

Πίστα για δυνατούς οδηγούς παραμένει η Αττική. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά εντείνεται κιόλας. Δοκιμάζοντας την υπομονή που έχει όταν κρατά τιμόνι.

Η προκήρυξη του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά και η ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αιγάλεω αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες οδηγούς, ειδικά στη Δυτική Αττική.

Θα δημιουργηθεί, λέει, ένας ενιαίος άξονας που θα ενώνει τη Λεωφόρο Σχιστού με τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω, θα εκτρέπεται η κυκλοφορία από τη Λεωφόρο Κηφισού στον νέο άξονα και τέλος θα αναβαθμίσει η Εθνική Αθηνών -Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού - Σκαραμαγκά.

Άντε να δούμε...

