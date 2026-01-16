Ο... «Κίμων» που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στο Αιγαίο

Νευρικότητα προκαλεί στην Άγκυρα η άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στην Ελλάδα, καθώς το έργο δεν είναι πια... «μακέτο», αλλά απτή πραγματικότητα.

Σύμφωνα με αναλύσεις, η νευρικότητα εστιάζεται στο γεγονός ότι το ραντάρ Sea Fire της ελληνικής φρεγάτας αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στο Αιγαίο.

Ενδεικτικά, η ικανότητα του ραντάρ Sea Fire να παρακολουθεί 800 στόχους ταυτόχρονα και να καθοδηγεί πυραύλους Aster 30 ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό την τακτική των «σμηνών» που σχεδίαζε η Άγκυρα.

Παράλληλα, η συνεργασία της φρεγάτας «Κίμων» με τα μαχητικά Rafale αποτελεί πονοκέφαλο για την τουρκική αεροπορία, καθώς δημιουργεί αυτό που οι στρατιωτικοί αναλυτές ονομάζουν «δικτυοκεντρικό πεδίο μάχης».

«Τώρα το παιχνίδι παίζεται αλλιώς» που έλεγαν και σε ένα ριάλιτι, με την αποτρεπτική ισχύ της Belharra να αποτελεί και «ενισχυτή» της ελληνικής διπλωματίας ενόψει της διαφαινόμενης συνάντησης κορυφής τον Φεβρουάριο.

Ραντεβού στην Υπαπαντή (και όχι τυχαία)

Αυτή τη φορά δεν θα τους δούμε σε πάνελ, ούτε σε παρουσίαση βιβλίου – τα συνήθη δηλαδή σημεία «ελεγχόμενης» συνάντησης. Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής θα βρεθούν μαζί στην Καλαμάτα στις 2 Φεβρουαρίου, για τον εορτασμό της Παναγίας της Υπαπαντής, πολιούχου της πόλης.

Η λεπτομέρεια, όμως, που κάνει το στιγμιότυπο πιο... ενδιαφέρον είναι ότι ο Κώστας Καραμανλής θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Καλαμάτας. Κάπως έτσι, οι δύο πρώην αποκτούν –επισήμως πλέον– και ένα κοινό «δέσιμο» με το στολίδι του Μεσσηνιακού κόλπου.

Στα γαλάζια πηγαδάκια, πάντως, επιμένουν πως το σκηνικό μόνο τυχαίο δεν είναι. Και ψιθυρίζουν ότι για να στηθεί, έβαλε το χεράκι του και ο... πρόεδρος Αντώνης. Γιατί άλλο μια κοινή εμφάνιση «κατά σύμπτωση» κι άλλο μια συνάντηση με θρησκευτικό, τοπικό και –κυρίως– πολιτικό συμβολισμό.

Το μήνυμα; Όποιος θέλει, το διαβάζει. Και συνήθως, τέτοιες εικόνες διαβάζονται περισσότερο απ’ όσο λέγονται.

Τα παιχνίδια με το ελαιόλαδο

Μια έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού φέρνει στο φως τα… καλά κρυμμένα παιχνίδια με τις τιμές του ελαιολάδου. Το συμπέρασμα; Η τεχνητή έλλειψη είναι όπλο για μεγαλύτερα κέρδη.

Στην πράξη, αν μια χρονιά οι τιμές ανέβουν λόγω μειωμένης παραγωγής, την επόμενη οι παραγωγοί διστάζουν να πουλήσουν, ακόμα και αν υπάρχει επάρκεια, προσδοκώντας το επόμενο «χρυσό κύμα». Το αποτέλεσμα; Αν και οι τιμές λιανικής υποχώρησαν 34% το 2025, παραμένουν υψηλότερες από το τέλος του 2023, όταν είχαν εκτιναχθεί 58%.

Κοινώς, το ελαιόλαδο δεν είναι μόνο προϊόν· είναι πολιτικό και οικονομικό παιχνίδι… με άρωμα Χανίων και Λακωνίας.

Πόσες μέρες δουλεύουμε για το κράτος

Μια πρόσφατη μελέτη του ΚΕΦΙΜ φέρνει ξανά στο φως το δυσάρεστο νούμερο: οι Έλληνες δουλεύουν 177 ημέρες τον χρόνο για το κράτος. Με άλλα λόγια, μισός χρόνος πάει σε φόρους και εισφορές.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται μια μικρή αποκλιμάκωση ως προς τις ημέρες, η Ελλάδα κατατάσσεται 10η ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αισιόδοξο είναι ότι η τάση αποκλιμάκωσης θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Το 2026 θα δουλέψουμε 174 ημέρες για το κράτος και το 2027 θα εργαστούμε για φόρους και εισφορές συνολικά 172 ημέρες.

Θετική η μικρή αποκλιμάκωση αλλά όχι αρκετή για τους πολίτες που μεταξύ άλλων έχουν να αντιμετωπίσουν και την ακρίβεια.

Η κυρία της κρίσης στο τιμόνι της ΕΚΤ και το 2026

Η Κριστίν Λαγκάρντ, η σιδηρά κυρία της ευρωπαϊκής οικονομίας, διέψευσε τις φήμες περί πρόωρης αποχώρησής της από το τιμόνι της ΕΚΤ.

Η θητεία της λήγει τον Οκτώβριο του 2026, και η ίδια διέψευσε τις εικασίες περί παραίτησης για να αναλάβει κεντρικό ρόλο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, σταματώντας προς το παρόν και την παραφιλολογία για τον πιθανό διάδοχο της.

Η κυρία της κρίσης, όπως αποκαλείται, θέλει να βγάλει εις πέρας την αποστολή που της δόθηκε και θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να συνεχίσει να διαμορφώνει τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικά τώρα που η ευρωπαϊκή οικονομία σε μια νέα φάση πληθωριστικών και γεωπολιτικών κινδύνων και χρειάζεται καπετάνισσα που ξέρει από φουρτούνες.

Το 2011 ανέλαβε το τιμόνι του ΔΝΤ εν μέσω χρηματοπιστωτικής κρίσης και το 2020 αντιμετώπισε μια πανδημία ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αν μη τι άλλο έχει φάει τα δύσκολα με το κουτάλι και δεν δείχνει να διατεθειμένη να τα παρατήσει για τουλάχιστον ακόμα ενάμιση χρόνο.

