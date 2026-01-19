Το «καρφί» Αλέξη σε Κάρυ

Μπορεί η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη να είχε θεωρητικά βιβλιοφιλικό χαρακτήρα, ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισε να της δώσει και σαφές πολιτικό στίγμα. Και κυρίως, να στείλει μήνυμα με αποδέκτη.

Ο πρώην πρωθυπουργός, απαντώντας –χωρίς να την κατονομάσει– στις αιχμές της Μαρίας Καρυστιανού περί «χειρότερου μνημονίου», μίλησε για «μνήμη χρυσόψαρου» και για μια αφήγηση που απευθύνεται «σε κοινωνία Λωτοφάγων», θυμίζοντας ότι η χώρα δεν χρεοκόπησε το 2015, αλλά πολύ νωρίτερα. Η αναφορά στην Ιθάκη μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς χρησιμοποιήθηκε για να ντύσει έναν σαφή πολιτικό υπαινιγμό.

Στα πολιτικά πηγαδάκια της Θεσσαλονίκης, το σχόλιο διαβάστηκε ως μια πρώτη, προσεκτική αλλά ευδιάκριτη απάντηση στον νέο πολιτικό παίκτη που επιχειρεί να μπει στο παιχνίδι. Ένα «καρφί» χαμηλής έντασης, αλλά με σαφές μήνυμα: ο Τσίπρας δεν σκοπεύει να αφήσει αναπάντητες τις επιθέσεις που αμφισβητούν ευθέως το πολιτικό του αποτύπωμα.

Και όπως λένε όσοι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του, αυτή ήταν μάλλον η αρχή – όχι το τέλος – μιας αντιπαράθεσης που δείχνει ότι θα αποκτήσει και συνέχεια.

Όταν έχεις μνήμη χρυσόψαρου...

Ας σταθούμε λίγο στην φράση που χρησιμοποίησε και ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή για τη «μνήμη χρυσόψαρου». Στην Θεσσαλονίκη λοιπόν, το κοινό υποδέχθηκε τον Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση της «Ιθάκης» με το σύνθημα «Να’ τος, να’ τος ο πρωθυπουργός». Όχι ο πρώην. Ο πρωθυπουργός. Προφανώς κάποιοι θυμούνται μόνο το σύνθημα — όχι τον λογαριασμό.

Λεπτομέρεια... η Ιθάκη είναι το βιβλίο που καταγράφει την περίοδο διακυβέρνησής του — εκείνη όπου, μεταξύ άλλων, υπογράφηκε τελικά το μνημόνιο που «δεν θα ερχόταν ποτέ».

Στο παρασκήνιο, βέβαια, η πολιτική μνήμη είναι πάντα επιλεκτική.

Ορισμένοι πάντως υποστηρίζουν πως τέτοιες εικόνες θεωρούνται... μετρήσεις. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς μια πόλη· είναι η ΔΕΘ. Και όποιος «γράφει» εκεί, αρχίζει να μετρά αντίστροφα — όχι για παρουσίαση βιβλίου, αλλά για πολιτική επιστροφή.

Ντεμπούτο Πιερρακάκη

Συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, για πρώτη φορά μετά την εκλογή του στις 11 Δεκεμβρίου. Η θητεία του, διάρκειας 2,5 ετών.

Στην πρώτη κιόλας συνεδρίαση, η ατζέντα είναι βαριά: οικονομική πολιτική της ευρωζώνης, η ένταξη της Βουλγαρίας ως 21ου μέλους, τα μηνύματα της πρόσφατης συνάντησης της G7 και —κυρίως— η διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της ΕΚΤ. Τον Μάιο λήγει η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος και ήδη έξι υποψήφιοι βρίσκονται στο παρασκήνιο.

Από νωρίς λοιπόν στα βαθιά σε μια δυσκολη περίοδο για την Ευρώπη, με τις γεωπολιτικές ανησυχίες να φέρνουν και οικονομικούς κραδασμούς.

Ήρθε η ώρα του ΧΑ

Στο προσκήνιο έρχεται και φέτος το ελληνικό χρηματιστήριο.

Μετά από ακόμη ένα έτος κερδοφορίας, μια μεγάλη εξαγορά από την Euronext και ένα δυναμικό ξεκίνημα το 2026, το ελληνικό χρηματιστήριο ετοιμάζεται να αλλάξει πίστα.

Αυτό τουλάχιστον εκτιμά η JPMorgan, η οποία βλέπει το ΧΑ να αναβαθμίζεται από τον STOXX σε αναπτυγμένη αγορά από αναδυόμενη που είναι σήμερα.

Ο ίδιος οίκος εκτιμά ότι το 2026, οι εισροές κεφαλαίων θα αγγίξουν το ένα δισ.

Ποιος βάζει δύσκολα στην Jumbo

Ισχυρό ανταγωνισμό για την Jumbo προβλέπει η Citi, καθώς το ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα ένας μεγάλος discounter είναι πιο πιθανό από ποτέ.

Η ολλανδική εταιρεία Action η οποία ήδη δραστηριοποιείται στη Ρουμανία, ετοιμάζει την επέκτασή της στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια εταιρεία με ανταγωνιστικές τιμές που ήδη δραστηριοποιείται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες με πάνω από 3.000 καταστήματα και τζίρο άνω των 11 δισ. το 9μηνο του 2025.

Τα καταστήματα της Αction έχουν μια τεράστια γκάμα προϊόντων που ξεπερνούν τις 6.000 σε 14 διαφορετικές κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

