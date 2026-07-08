Ετοιμάζουν... απόβαση στο Μαϊάμι οι Άγγλοι, ενόψει του προημιτελικού της εθνικής τους ομάδας με τη Νορβηγία!

Το σύνολο του Τόμας Τούχελ θα τεθεί αντιμέτωπο με τον Χάαλαντ και την παρέα του τα μεσάνυχτα της ερχόμενης Κυριακής (00:00) με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ, ενώ οι Άγγλοι φίλαθλοι αναμένεται να δώσουν βροντερό «παρών» στο "Hard Rock Stadium"!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των "Times", περισσότεροι από 30.000 Άγγλοι θα βρεθούν στις κερκίδες για να παρακολουθήσουν από κοντά το μεγάλο παιχνίδι, κάτι που σημαίνει ότι θα αναμένεται να κερδίσουν κατά κράτος τη μάχη της εξέδρας στο χωρητικότητας 80.000 θεατών επιβλητικό γήπεδο του Μαϊάμι!

Προφανώς, αυτό σημαίνει ότι τα «Τρία Λιοντάρια» θα έχουν στο πλευρό τους πολύ μεγαλύτερο μέρος της εξέδρας, σε σύγκριση με το παιχνίδι για τη φάση των «16», όπου αγωνίστηκαν εκτός έδρας στο εμβληματικό Αζτέκα κόντρα στους Μεξικανούς.

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