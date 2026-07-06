Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μετά τη σπουδαία νίκη της Αγγλίας με 3-2 επί του Μεξικού στο «Αζτέκα», καλώντας τους φιλάθλους να... παρατείνουν τους πανηγυρισμούς, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να απουσιάσουν από τη δουλειά ή το σχολείο.

Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας δύο γκολ μέσα σε μόλις 98 δευτερόλεπτα, ενώ ο αρχηγός Χάρι Κέιν διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, χαρίζοντας στην Αγγλία μια ιστορική πρόκριση απέναντι στους συνδιοργανωτές του Μουντιάλ 2026.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μπέλιγχαμ απευθύνθηκε στους Άγγλους φιλάθλους έχοντας χιουμοριστική διάθεση. «Στείλτε μήνυμα στα αφεντικά σας και πείτε τους ότι δεν θα πάτε στη δουλειά. Είναι τόσο απλό», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Τα παιδιά να μην πάνε σχολείο, οι γονείς να μην πάνε στη δουλειά. Απολαύστε τη μέρα σας, πάρτε ένα ρεπό αν μπορείτε. Τέτοιες βραδιές δεν έρχονται συχνά».

Ο 23χρονος άσος χαρακτήρισε τη νίκη ως την κορυφαία στιγμή της μέχρι τώρα πορείας του με τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας. «Είναι σίγουρα η καλύτερη βραδιά της καριέρας μου με την εθνική ομάδα», ανέφερε, θυμίζοντας πως παρακολουθεί την Αγγλία από μικρό παιδί.

«Υποστηρίζω την εθνική από τότε που ήμουν επτά ετών. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 ήταν το πρώτο που θυμάμαι πραγματικά. Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε καλύτερες στιγμές, αλλά θυμάμαι παλαιότερες διοργανώσεις, όταν έβλεπα παίκτες που σήμερα είναι σχολιαστές να περνούν δύσκολες βραδιές. Τότε έμοιαζε σαν να μην είχε ποτέ η ομάδα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας», τόνισε ο διεθνής μέσος.

Η εμφάνιση του Μπέλιγχαμ και η πρόκριση της Αγγλίας αποτέλεσαν μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του φετινού Μουντιάλ, με τον ίδιο να δίνει το σύνθημα για... παράταση στους πανηγυρισμούς.



Πηγή: skai.gr

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