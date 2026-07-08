Η Αργεντινή αρνήθηκε να μείνει εκτός συνέχειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου και με μια μυθική ανατροπή με σκορ 3-2 κόντρα στην Αίγυπτο, πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι πανηγυρισμοί παικτών και κόσμου της «αλμπισελέστε» ήταν έξαλλοι στο γήπεδο της Ατλάντα, όπως φυσικά και σε όλη τη χώρα της Αργεντινής για την επιτυχία της ομάδας του Λιονέλ Μέσι να γυρίσει τούμπα ένα σχεδόν χαμένο παιχνίδι.

Μάλιστα, viral έχει γίνει στο διαδίκτυο ένα φανταστικό βίντεο με έναν οδηγό λεωφορείου που άκουγε από το ραδιόφωνο την εξέλιξη του αγώνα και τη στιγμή του τρίτου γκολ της ανατροπής από τον Έντσο Φερνάντες, φρέναρε στη μέση του δρόμου και άρχισε να πανηγυρίζει με τους επιβάτες την πρόκριση στους «8».

A bus driver stopped the bus so he could celebrate Argentina’s third goal with the passengers 🤣🤣 pic.twitter.com/PVrPP2i0DY — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 8, 2026

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