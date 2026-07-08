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Παράνοια στην Αργεντινή: Οδηγός λεωφορείου σταμάτησε στη μέση του δρόμου και πανηγύρισε με τους επιβάτες

Το viral βίντεο όπου οδηγός τη στιγμή του τρίτου γκολ της ανατροπής, σταμάτησε στη μέση του δρόμου και άρχισε να πανηγυρίζει με τους επιβάτες την πρόκριση

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Αργεντινή

Η Αργεντινή αρνήθηκε να μείνει εκτός συνέχειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου και με μια μυθική ανατροπή με σκορ 3-2 κόντρα στην Αίγυπτο, πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι πανηγυρισμοί παικτών και κόσμου της «αλμπισελέστε» ήταν έξαλλοι στο γήπεδο της Ατλάντα, όπως φυσικά και σε όλη τη χώρα της Αργεντινής για την επιτυχία της ομάδας του Λιονέλ Μέσι να γυρίσει τούμπα ένα σχεδόν χαμένο παιχνίδι.

Μάλιστα, viral έχει γίνει στο διαδίκτυο ένα φανταστικό βίντεο με έναν οδηγό λεωφορείου που άκουγε από το ραδιόφωνο την εξέλιξη του αγώνα και τη στιγμή του τρίτου γκολ της ανατροπής από τον Έντσο Φερνάντες, φρέναρε στη μέση του δρόμου και άρχισε να πανηγυρίζει με τους επιβάτες την πρόκριση στους «8».

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Αργεντινή Μουντιάλ 2026 οδηγός λεωφορείο
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