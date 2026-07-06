Στο νοσοκομείο ο Χέντερσον μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στους πανηγυρισμούς της Αγγλίας

Απρόοπτο για την Αγγλία μετά τη σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, καθώς ο Τζόρνταν Χέντερσον τραυματίστηκε σοβαρά στον καρπό κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη με 3-2 επί του Μεξικού.

Ο 36χρονος μέσος έχασε την ισορροπία του την ώρα που πανηγύριζε μαζί με τους συμπαίκτες του, έπεσε από τις διαφημιστικές πινακίδες δίπλα στον αγωνιστικό χώρο και τραυματίστηκε στον καρπό. Οι πρώτες εικόνες έδειξαν τον έμπειρο ποδοσφαιριστή να αποχωρεί με φορείο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

🚨🚨| Bottom of your picture- Jordan Henderson tried to climb the advertising board back onto the pitch but landed on his arm awkwardly.⚠️



Hoping he is okay. 🙏 pic.twitter.com/x2vd2M23qG — CentreGoals. (@centregoals) July 6, 2026

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, ο οποίος αποκάλυψε πως ο τραυματισμός φαίνεται ιδιαίτερα σοβαρός.

«Ο Τζόρνταν απλώς έπεσε και τραυμάτισε τον καρπό του. Φαίνεται πολύ άσχημα. Είναι ένας αρκετά σοβαρός τραυματισμός και δυστυχώς δεν ταιριάζει με τη χαρά της βραδιάς. Οι γιατροί μάς ενημέρωσαν ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Χέντερσον δεν είχε αγωνιστεί στην αναμέτρηση με το Μεξικό, έχοντας μέχρι στιγμής μόλις μία ολιγόλεπτη συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση, όμως βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τον άτυχο τραυματισμό του.

Πλέον, η συμμετοχή του στον προημιτελικό απέναντι στη Νορβηγία θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη, με την Αγγλία να περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.



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