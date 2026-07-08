Εννέα λεπτά μόνο Μέσι: Δείτε την συμπεριφορά του κορυφαίου ποδοσφαιριστή σε όλο το ματς με την Αίγυπτο

Μία κάμερα ήταν στραμμένη για 90 λεπτά πάνω στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, τον Λιονέλ Μέσι, στον αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο για τους «16» του Μουντιάλ. Δείτε πως κατέγραψε όλες τις αθλητικές ενέργειες και συναισθηματικές αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια του ιστορικού αγώνα, όπου συντελέστηκε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων:

Πηγή: skai.gr

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