Η εθνική Αγγλίας άφησε για λίγο τις προπονήσεις και αφιέρωσε χρόνο στη... μουσική την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Βρετανός τραγουδιστής, φανατικός ποδοσφαιρόφιλος και δηλωμένος οπαδός των «τριών λιονταριών» και της Ίπσουιτς, Εντ Σίραν επισκέφθηκε τη βάση της ομάδας στο Κάνσας Σίτι.

Η αγγλική ομοσπονδία δημοσίευσε την Τρίτη (7/7) βίντεο στην εφαρμογή της, στο οποίο ο 35χρονος ερμηνεύει τη μεγάλη επιτυχία του «Castle on the Hill» μπροστά στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, κατά τη διάρκεια στιγμών χαλάρωσης πριν από τη νίκη της Αγγλίας με 3-2 επί του Μεξικού στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

‼️| Ed Sheeran is featured in the seventh episode of England’s ‘Extra Time’ where he meets the England national team and performs “Castle on the Hill”



— You can watch the full episode for free on The Official England App pic.twitter.com/egEeHn6z1W — Ed Sheeran Access (@AccessEdSheeran) July 7, 2026

«Ξέρετε κάτι; Το 2021 ο Χάρι (Κέιν) με κάλεσε στο προπονητικό καμπ της ομάδας για το EURO. Τότε γνώρισα όλους τους παίκτες και από τότε βρίσκομαι σε κάθε διοργάνωση. Είναι πραγματικά υπέροχο», δήλωσε ο Σίραν στα επίσημα Μέσα της εθνικής Αγγλίας.

«Έχει γίνει μια όμορφη παράδοση. Από την πρώτη φορά που τραγούδησα για τα παιδιά, το 2021, δημιουργήθηκε ένας ιδιαίτερος δεσμός, οπότε ποτέ δεν νιώθω ότι έχω απέναντί μου ένα δύσκολο κοινό.»

Ο Σίραν, που μεγάλωσε στο Σάφολκ, είναι διαχρονικός φίλαθλος του ποδοσφαίρου και μειοψηφικός μέτοχος της Ίπσουιτς Τάουν. Είχε επισκεφθεί την αποστολή της Αγγλίας και πριν από τον προημιτελικό με την Ελβετία στο EURO 2024.

Η Αγγλία εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ χάρη στη δραματική νίκη της Κυριακής στο στάδιο Αζτέκα. «Πιστεύω ότι ο τελικός θα είναι Αγγλία-Γαλλία. Και όταν φτάσεις στον τελικό, όλα μπορούν να συμβούν. Νομίζω ότι θα το κατακτήσουμε εμείς», είπε ο Σίραν.

Η αποστολή της Αγγλίας επέστρεψε στο Κάνσας Σίτι τη Δευτέρα (6/7), με το πρόγραμμα της ημέρας να είναι αφιερωμένο κυρίως στην αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών.

Πηγή: skai.gr

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