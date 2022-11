Tati Weg: Η πιο σέξι οπαδός της Βραζιλίας στο Μουντιάλ είναι πρώην αστυνομικός

Η Tati Weg είναι η πιο σέξι οπαδός της Βραζιλίας στο Μουντιάλ. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το μοντέλο υπήρξε πρώην αστυνομικός.

Μάλιστα, το μοντέλο υποσχέθηκε ότι αν η Βραζιλία νικήσει τη Γερμανία στον αγώνα πρωταθλήματος στις 18 Δεκεμβρίου τότε δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια…

Η δισέγγονη Γερμανών μεταναστών ελπίζει ότι με τις σέξι πόζες της θα εμπνεύσει την ομάδα της να φτάσει στον τελικό του πρωταθλήματος του Μουντιάλ.

Η Tati, πρώην αστυνομικός, εκπροσωπεί τη Γερμανία στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ομορφιάς. Η πρώην αξιωματικός του στρατού, η οποία ακόμη αναστατώνεται από την ήττα της Βραζιλίας με 7-1, δήλωσε: «Από την αρχή ήθελα να εκπροσωπήσω τη Γερμανία στον διαγωνισμό, αλλά φοβόμουν την κριτική για το αποτέλεσμα 7-1».

Ο διαγωνισμός ομορφιάς για το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει σχεδόν ένα εκατομμύριο followers στο Instagram, όπου η Tati Weg συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων διαγωνιζομένων.

Η Tati έχει 109.000 οπαδούς στο Instagram, αλλά δεν είναι η μόνη που θέλει να τραβήξει την προσοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό. Η Ivana Knoll, από την Κροατία, έχει, επίσης, φανατικούς ακολούθους που την υποστηρίζουν.

