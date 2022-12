Κατάρ: Δείτε τον τελικό Γαλλίας-Αργεντινής με τα μάτια του Ίλον Μασκ - Τα βίντεο του Μουντιάλ που ανήρτησε

Ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ δεν αφήνει το Twitter από τα χέρια του με... τίποτε, ούτε κατά την παρακολούθηση του μεγάλου συναρπαστικού τελικού Αργεντινής - Γαλλίας.

Το "αφεντικό" του Twitter όχι μόνο, ανήρτησε βίντεο, αλλά και σχολιάζει το ντέρμπι. Eκτός από τον Μασκ, στο στάδιο βρίσκονται μεταξύ άλλων, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Ταγίπ Ερντογάν και ο σουηδός άσος Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς.

Δείτε βίντεο της τελετής έναρξης και του ενός από τα γκολ της Αργεντινής που ανήρτησε o Ίλον από το Lusail Stadium όπου παρακολουθεί τον μεγάλο τελικό.

Great goal by Argentina! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/WIs9ocfPcz

At World Cup right now pic.twitter.com/CG7zMMxSjE