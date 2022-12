Οι Μαροκινοί παίκτες γονάτισαν μπροστά στους οπαδούς τους για να τους ευχαριστήσουν - Βίντεο

Τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη τους για την επική στήριξη που έλαβαν, έδειξαν -με τον πιο απόλυτο τρόπο- οι ποδοσφαιριστές του Μαρόκου στους φίλους της ομάδας τους.

Περίπου 55.000 Μαροκινοί κατέκλυσαν τις εξέδρες του «Al-Bayt Stadium», στήνοντας ένα πάρτι από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό του ημιτελικού με τη Γαλλία. Τι κι αν έβλεπαν την ομάδα τους πίσω στο σκορ, εκείνοι δεν σταματούσαν το τραγούδι.

Γεγονός που εκτιμήθηκε και με το παραπάνω από τους παίκτες του Ουαλίντ Ρεγκραγκί, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης γονάτισαν μπροστά στους φίλους της ομάδας τους. Το απόλυτο respect...

Δείτε τα σχετικά στιγμιότυπα:

They lost but the fans stood with them with LOUD support.🔥🔥



A big moment for Morocco & Africa at large. #ParimatchNG pic.twitter.com/lDHZWE8lGb