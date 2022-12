Ντιντιέ Ντεσάν: Τέταρτος προπονητής σε διαδοχικούς τελικούς Μουντιάλ

Το όνομά του σ' ένα πολύ κλειστό κλαμπ προπονητών έβαλε με την πρόκριση της Γαλλίας επί του Μαρόκου ο Ντιντιέ Ντεσάν.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των «μπλε» έγινε ο 4ος τεχνικός που καταφέρνει να προκριθεί σε back to back τελικούς του Παγκόσμιου Κυπέλλου, 32 χρόνια μετά την τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο.

Είχαν προηγηθεί ο Βιτόριο Πότσο με την Ιταλία (1934, 1938), o Κάρλος Μπιλάρδο με την Αργεντινή (1986, 1990) και o Φρανς Μπεκενμπάουερ με τη Δυτική Γερμανία (1986, 1990).

Μάλιστα, δεδομένου ότι οι Μπιλάρδο και Μπεκενμπάουερ «μοιράστηκαν» από ένα τρόπαιο στις μεταξύ τους μάχες, ενώ ο Πότσο κατέκτησε και τα δύο που διεκδίκησε, εφόσον η Γαλλία επικρατήσει της Αργεντινής την Κυριακή (18/12), τότε ο Ντεσάν θα γίνει ο δεύτερος μετά τον Ιταλό ομόλογό του που θα έχει κάνει το repeat.

2 - Didier Deschamps is the fourth manager to lead a nation to back-to-back World Cup finals, after Vittorio Pozzo with Italy (1934, 1938), Carlos Bilardo with Argentina (1986, 1990), and Franz Beckenbauer with Germany (1986, 1990). Midas. pic.twitter.com/eauFEetYM4