Μουντιάλ 2022: Οι Ιάπωνες «καθάρισαν» και τα αποδυτήρια μετά τους Γερμανούς

Μετά την χθεσινή νίκη της Ιαπωνίας επί της Γερμανίας μπορεί κανείς να δει παντού την κίνηση των Ασιατών φιλάθλων να καθαρίσουν τις κερκίδες όπου φιλοξενούνταν.

Αυτή την φορά πάμε ακόμα πιο μέσα στο γήπεδο και συγκεκριμένα στα αποδυτήρια του σταδίου. Η εικόνα όπως θα δείτε και πιο κάτω μιλάει από μόνη της. Οι ποδοσφαιριστές της Ιαπωνίας, γιόρτασαν με την ψυχή τους την μεγάλη ανατροπή απέναντι στα «πάντσερς».

Θυμίζουμε ότι η Γερμανία προηγήθηκε με τον Γκουντογκάν στο 33' από την άσπρη βούλα ενώ οι Ιάπωνες μέσα σε 8 λεπτά στο δεύτερο μέρος γύρισαν το παιχνίδι με τον Ντοάν στο 75' και Ασάνο στο 83'.

Άφωτου τελείωσαν οι πανηγυρισμοί έκατσαν και γυάλισαν τα αποδυτήρια και τα άφησαν κάπως έτσι...

Στα ίδια βήματα και οι οπαδοί τους, οι οποίοι μαζεύουν τα σκουπίδια από τις εξέδρες ακόμη και σε ματς που δεν παίζει η ομάδα τους αλλά απλώς πήγαν να το παρακολουθήσουν.

