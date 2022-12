Δημοσιογράφος σε Μέσι: «Σημάδεψες τις ζωές όλων μας και αυτό είναι μεγαλύτερο από κάθε Μουντιάλ» - Βίντεο

Μια Αργεντινή δημοσιογράφος μετά την πρόκριση της «αλμπισελέστε» στον τελικό του Μουντιάλ θέλησε να ευχαριστήσει τον Λιονέλ Μέσι, λέγοντας του πως το στίγμα του στις ζωές όλων είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τα λόγια της δημοσιογράφου:

«Το τελευταίο πράγμα που θέλω να σου πω δεν είναι ερώτηση. Φτάνει ο τελικός του Μουντιάλ, και όλοι οι Αργεντινοί θέλουμε να το κατακτήσουμε. Θέλω απλά να σου πω πως όποιο και να είναι το αποτέλεσμα σε αυτόν, υπάρχει κάτι που κανείς δε μπορεί να στο στερήσει. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σημάδεψες τους Αργεντινούς, μιλάω σοβαρά. Δεν υπάρχει παιδί που να μην έχει την φανέλα σου, αυθεντική, απομίμηση ή ακόμη και χειροποίητη δεν έχει σημασία. Έχεις αφήσει το στίγμα σου στις ζωές όλων μας, και αυτό για μένα είναι μεγαλύτερο από την κατάκτηση κάθε Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό δε μπορεί να στο πάρει κανείς, είναι η ευγνωμοσύνη μου προς εσένα για την τόση χαρά και ευτυχία που προσφέρεις σε τόσο πολύ κόσμο. Ελπίζω αυτά τα λόγια να αγγίξουν την καρδιά σου, γιατί είναι σημαντικότερο από το τρόπαιο».

