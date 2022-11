Μουντιάλ 2022: Δεν σκόραρε τελικά ο Ρονάλντο, «μίλησε» ο σένσορας της μπάλας

Τέλος στο ερώτημα για το αν άγγιξε τη μπάλα η όχι ο Ρονάλντο, στο πρώτο γκολ της Πορτογαλίας με την Ουρουγουάη για το Μουντιάλ, έβαλε ο σένσορας που βρίσκεται εντός αυτής.

Το πρώτο γκολ της Πορτογαλίας απέναντι στην Ουρουγουάη για το Μουντιάλ δεν θα κατοχυρωθεί εν τέλει στον Κριστιάνο Ρονάλντο, με την Adidas να ανακοινώνει πως χάρη στο σένσορα 500Hz που βρίσκεται εντός της μπάλας αποδεικνύεται πως ο Πορτογάλος δεν έκανε επαφή μετά τη σέντρα του Μπρούνο Φερνάντεζ.

Adidas have confirmed no contact was made between the World Cup matchball and Cristiano Ronaldo, thanks to a 500Hz IMU sensor and Connected Ball Technology housed in Adidas’s Al Rihla used in the tournament… 👀❌ pic.twitter.com/v9MvtFXnMT