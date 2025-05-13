Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η Πανσέληνος του Μαΐου μπορεί να σας φέρει ένταση και αιφνίδια γεγονότα, αλλά άλλο τόσο μπορεί να σας φέρει και κάποια δώρα, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της αισιοδοξίας σας για το μέλλον. Ο Ερμής μπαίνει στον Ταύρο και η Αφροδίτη με τον Άρη σχηματίζει τις απόλυτες αρμονικές όψεις. Επομένως, λίγο ή πολύ οι περισσότεροι θα εισπράξετε κάποια καλά πράγματα ή θα διανύσετε πιο ευχάριστα τη γνωστή σας καθημερινότητα. Γενικότερα, έρχεται μια νέα εποχή για σας, με αργό ρυθμό, η ζωή σας μπαίνει σε νέα φάση παράλληλα με τις γενικότερες αλλαγές και εξελίξεις της εποχής μας. Οι ουράνιοι παράγοντες σας βοηθούν να προσαρμοστείτε σε αυτήν.

Ταύρος

Η Πανσέληνος της Δευτέρας θα φέρει γεγονότα, αναπόφευκτα, έντονα, εκρηκτικά, ή μεταμορφωτικά. Θα επηρεάσει άμεσα αισθηματικά και επαγγελματικά, βοηθώντας σας, όμως, να πάρετε καινούριες θέσεις απέναντι σε καταστάσεις προκειμένου η μετάθεση, ή μετάβαση αυτή να λειτουργήσει για το καλό σας στο εγγύς μέλλον. Ο άξονας προσωπική και επαγγελματική ζωή είναι περισσότερο ενεργοποιημένος και είναι αυτοί οι τομείς που πρέπει να προσέχετε.

Δίδυμοι

Η εβδομάδα αυτή είναι πιο τυχερή και πιο εύκολη στην πορεία της, τόσο για τις ανάγκες, όσο και για τις επιθυμίες σας. Οι πρώτες μπορούν να καλυφθούν εύκολα, οι δεύτερες μπορούν να πραγματοποιηθούν γρήγορα. Ακόμα και σεις οι ίδιοι θα νιώσετε αλλαγμένοι και πρόθυμοι στο να αλλάξετε λίγο τις θέσεις σας πάνω σε ζητήματα, ή στο να δείτε από άλλη οπτική γωνία τα τρέχοντα συμφέροντά σας. Προσπαθήστε να μην χάνετε τον πολύτιμο χρόνο και αποφύγετε περιττές σπατάλες ουσίας και χρήματος.

Καρκίνος

Η Πανσέληνος του Μαΐου είναι λίγο τραυματική, ή αγωνιστική. Μια σειρά από περιστατικά θα αλλάξουν τις συνήθειές σας καθώς θα σας υποχρεώσουν να ανταποκριθείτε στα καινούρια αιτήματα τρίτων, ή σε μια αναγκαστική αλλαγή που πρέπει να γίνει στις συνήθειες του τελευταίου διαστήματος. Προσέχετε όταν οδηγείτε και όταν ασχολείστε με μηχανές. Μην είστε πεισματάρηδες και βιαστικοί και στις δύσκολες στιγμές αναπτύξτε ευελιξία και διπλωματία.

Λέων

Χαράς ευαγγέλια για πολλούς από εσάς, με την Πανσέληνο του Μαΐου όπου σε σχέση με τους πλανήτες βλέπουμε μια σειρά από αρμονικές όψεις στον ουράνιο θόλο. Αυτό σημαίνει ότι θα εισπράξετε την αγάπη, την έγκριση και την αποδοχή του κόσμου. Οι εντάσεις και οι διαφωνίες δεν θα λείψουν, αλλά μπορούν να ξεπεραστούν, αρκεί να δείξετε ευελιξία και προσαρμοστικότητα στο διάλογο. Το οικονομικό θα σας προβληματίσει κάποια στιγμή οπότε ξεκινήστε την εβδομάδα με φειδώ στη διαχείριση των χρημάτων σας. Αντίθετα, ευκαιρίες ή πιο καλές στιγμές θα έχετε στα αισθηματικά σας.

Παρθένος

Οι εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας επιταχύνονται και πληθαίνουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάσει ο κοινωνικός τομέας. Ο Ερμής στον Ταύρο σας βοηθά να μη χαθείτε στην πορεία και να αποφύγετε ακατάλληλους ανθρώπους. Η Αφροδίτη λειτουργεί αρκούντως ικανοποιητικά και στον ερωτικό τομέα, αλλά κυρίως στην κάλυψη των αναγκών και των σχετικών υποχρεώσεών σας. Μην έχετε άγχος για τη δουλειά σας, ούτε για τους παράγοντές της. Μια δυσκολία μπορεί να ξεπεραστεί και μια παρεξήγηση να αποκατασταθεί.

Ζυγός

Ό, τι και αν συμβεί, εσείς θα τα καταφέρετε αυτές τις μέρες του Μαΐου. Η Πανσέληνος έχει εκπλήξεις και αναταράξεις, αλλά θα καταφέρετε να αποστασιοποιηθείτε και να μην έχετε παράπλευρες απώλειες. Τα προβλήματα που προκύπτουν αφορούν περισσότερο στους άλλους και λιγότερο σε εσάς. Προσπαθήστε να διατηρήσετε τις απαραίτητες αποστάσεις και να μη ταυτίζεστε. Αξιοποιήστε τις καλές όψεις Αφροδίτης – Άρη, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και στη σχέση σας με το εξωτερικό περιβάλλον.

Σκορπιός

Η Πανσέληνος του Μαΐου σας επηρεάζει άμεσα και καταιγιστικά θα έλεγα. Αποκαλύπτει μια πραγματικότητα που είχατε διαισθανθεί και εύχομαι να είχατε πάρει τα ανάλογα μέτρα προφύλαξης. Αναπόφευκτα θα γίνετε στόχος για αθέατους σκοπευτές που, λίγο – πολύ, διαισθάνεστε ποιοι είναι. Στο μεταξύ καλλιεργήστε την ευελιξία στη επικοινωνία και στις δουλειές σας, όσο και αν δεν σας ενθουσιάζει. Αποφύγετε διαμάχες και εφοδιαστείτε ανάλογα για να σβήσετε πυρκαϊές που θα ανάψουν γύρω σας.

Τοξότης

Βελτιώνεται το κλίμα σε αρκετούς τομείς της ζωής σας την εβδομάδα αυτή. Διευκολύνεστε να κλείσετε οικονομικές εκκρεμότητες και κυρίως να τονιστεί το ηθικό σας μέσα από αυτά που θα πουν κάποιοι άλλοι για σας, ή από αποτελέσματα που περιμένετε και θα είναι πολύ θετικά. Η εργασία συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην καθημερινότητα και στο σπίτι λύνονται κάποια πρακτικά προβλήματα. Οι συναισθηματικά αδέσμευτοι και οι νεότεροι του ζωδίου σας θα έχετε σημαντικές ευκαιρίες ευχάριστων γνωριμιών. Οι πιο φιλόδοξοι θα δείτε να πραγματοποιείται μια φιλοδοξία σας.

Αιγόκερως

Τα πράγματα θα κυλήσουν έντονα, γρήγορα, αποκαλυπτικά και, για αρκετούς, αισθαντικά! Ο εκνευρισμός εναλλάσσεται με την ικανοποίηση, η ανησυχία με την ευχαρίστηση. Αυτή η εναλλαγή θα είναι συνεχής. Επωφεληθείτε από την τύχη που θα εκφραστεί στο στενό περιβάλλον ή στον οικογενειακό χώρο, συναντήστε τους ανθρώπους που δεν προλάβατε να δείτε μέχρι τώρα, για κοινούς σκοπούς και κοινά συμφέροντα που έχετε μαζί τους. Τέλος, κάντε καινούρια ξεκινήματα όσοι το σκέφτεστε. Η εποχή είναι κατάλληλη για νέες δράσεις.

Υδροχόος

Εντάσεις, διαπραγματεύσεις, διαφωνίες, αλλά και δέλεαρ συνθέτουν το κλίμα έτσι όπως διαμορφώνεται στο κλίμα αυτής της εβδομάδας. Οι σχέσεις με τους άλλους συνεχίζουν να σας απασχολούν, με όλα τα καλά και τα δύσκολα που αυτές συνεπάγονται. Στο μεταξύ αρχίζει μια καλύτερη περίοδος για τα οικογενειακά ζητήματα, με προοπτική λύσης τρεχόντων ζητημάτων. Επίσης, καλά ακούσματα, αποτελέσματα, ή ευχάριστες ειδήσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα για πολλούς από εσάς, κυρίως σε πρακτικά, νομικά, ή εμπορικά ενδιαφέροντα. Πάντως δεν θα λείψει μια δοκιμασία, εξ αιτίας της Πανσελήνου.

Ιχθύς

Οι εξελίξεις των προηγούμενων ημερών συνεχίζονται, οι επικοινωνιακές σας δυνατότητες πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Καλείστε να σκεφτείτε περισσότερο πρακτικά. Νιώθετε ότι κάτι θα αλλάξει και αυτό πράγματι θα γίνει αλλά χρειάζεται αρκετή υπομονή εκ μέρους σας. Εκείνο πάντως που έχει σημασία είναι ότι κάτι σημαντικό μαγειρεύεται στον εργασιακό χώρο και κάποιος εξωτερικός παράγοντας θα σας βοηθήσει στα οικονομικά. Μη ξεχνάτε όμως ότι έχουμε Πανσέληνο και λίγο – πολύ δεν θα μπορέσετε να αποφύγετε και τις επεισοδιακές της συνέπειες. Φροντίστε να έχετε ασπίδα προστασίας.

Πηγή: skai.gr

