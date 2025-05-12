Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Μισέλ Ροντρίγκεζ πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν στο θρίλερ επιβίωσης «Left Seat», σε σκηνοθεσία Μπεν Γιάνγκερ (Ben Younger).

Σύμφωνα με το Deadline το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Μ. Κράμπτρι (David M. Crabtree) με πρόσφατες τροποποιήσεις από τον σκηνοθέτη.

Η ταινία ακολουθεί «μία αντιπρόσωπο φαρμακευτικής εταιρείας (Ροντρίγκεζ) να βρίσκεται σε μια εφιαλτική κατάσταση όταν ο πιλότος του μικρού ναυλωμένου αεροπλάνου στο οποίο επιβαίνει χάνει ξαφνικά τις αισθήσεις του εν ώρα πτήσης. Αναγκασμένη να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους, η πρωταγωνίστρια θα πρέπει να βασιστεί στην απρόσμενη βοήθεια ενός ξένου (Γκιρ) μέσω ασυρμάτου. Η μάχη για την επιβίωση κορυφώνεται, καθώς καλούνται να πλοηγηθούν μέσα από φονικές καταιγίδες και να προσγειώσουν το αεροπλάνο πριν τα καύσιμα εξαντληθούν».

Την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνει ο επί σειρά ετών πρόεδρος της Mandalay Pictures, Τζέισον Μάικλ Μπέρμαν (Jason Michael Berman), μέσω της νέας του εταιρείας A/Vantage Pictures. Επίσης συμμετέχουν ο σκηνοθέτης και ο Ντέιβιντ Μ. Κράμπτρι (David M. Crabtree).

Η Anton θα χειριστεί τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας, ενώ η WME Independent θα αναλάβει τις πωλήσεις για τη Βόρεια Αμερική.

Το «Left Seat» αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ που θα παρουσιαστούν στο επερχόμενο Marche du Film στις Κάννες, προσελκύοντας το ενδιαφέρον διανομέων και επενδυτών από όλο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

