Θοδωρής Αθερίδης: Η περιγραφή του εγκεφαλικού που έπαθε στη σκηνή - «Μούδιασαν ταυτόχρονα, σαν σολ ματζόρε...»

Στο κυπριακό Τετ-α-τετ μίλησαν ο Θοδωρής Αθερίδης και η Ζέτα Μακρυπούλια με αφορμή την παράστασή τους που περιοδεύει και στην Κύπρο.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έπαθε εγκεφαλικό στη σκηνή και χρειάστηκε νοσηλεία στην Εντατική. Κατάφερε να συνεχίσει να παίζει παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

«Μούδιασαν ταυτόχρονα, σαν σολ ματζόρε, η γλώσσα, το μάγουλο και το χέρι από την ίδια πλευρά. Δεν το είχα ξαναπάθει ποτέ και κατευθείαν είπε το μυαλό πως δεν υπάρχει νεύρο που τα ενώνει αυτά τα τρία. Δηλαδή, αν χτυπήσεις στο φατνιακό, μπορεί να μουδιάσουν το μάγουλο, τα ούλα και η γλώσσα, γιατί είναι ένα νεύρο που τα επηρεάζει, αλλά το χέρι τι δουλειά έχει; Κατάλαβα ότι είναι από το κεφάλι εκείνη την ώρα, “από τον πύργο ελέγχου γίνεται αυτό” είπα και κατευθείαν δεν σκέφτηκα το εγκεφαλικό» ανέφερε.

«Σκέφτηκα εγκεφαλικό, σκλήρυνση κατά πλάκας και όγκο στον εγκέφαλο. Αυτά τα τρία, ένα από τα τρία είναι σίγουρα, λέω. Πήρα έναν γιατρό και μου είπε "κάνε τη μαγνητική και θα δούμε τι είναι". Γιατί οι γιατροί με φοβούνται, επειδή είμαι πολύ φοβιτσιάρης, ότι μπορεί να γεννάω και από το μυαλό μου πράγματα. Πήρα ένα χάπι ηρεμιστικό για να κάνω την παράσταση που δεν με έπιασε. Μετά πήγα στο νοσοκομείο, κάνω τη μαγνητική, δείχνει εγκεφαλικό, μου έκαναν θρομβόλυση και μπήκα στην εντατική για δύο μέρες. Φοβήθηκα. Καταρχάς μου είπαν ότι όταν σου κάνουν θρομβόλυση υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το ισχαιμικό να μετατραπεί σε αιμορραγικό εγκεφαλικό και περιμέναμε 24 ώρες να το δούμε. Μετά ήταν θέμα χρόνου. Επειδή μου είπαν ότι πρέπει να περπατάω, πήγα στο νοσοκομείο με τα πόδια από Ακρόπολη Αμπελόκηπους. Δεν το συνέχισα. Έχω πατίνι, έχω δύο μηχανάκια και αυτοκίνητο. Έχω κάνει τα πάντα για να μην περπατάω! Είναι λάθος! Έχω και προδιαβήτη» εξήγησε χαρακτηριστικά.

Πώς βρήκε όμως την ψυχραιμία να συνεχίσει να παίζει;

«Ήταν ο πιο σύντομος δρόμος για να τελειώσει αυτό το μαρτύριο, να παίξω την παράσταση όσο καλύτερα μπορώ χωρίς καμία γκρίνια και χωρίς καμία τρέλα. Αν ένιωθα ότι χάνω λίγο την αυτοκυριαρχία μου και ο κόσμος δεν γελάει στα αστεία που πρέπει να γελάσει και που ξέρω, θα με έπιανε πανικός. Αν με καταλάβαιναν οι συνάδελφοί μου, ότι κάτι τρέχει, πάλι θα με έπιανε πανικός. Άρα εγκλωβίστηκα στο να κάνω τη δουλειά μου σωστά μέχρι να τελειώσει. Είναι περίεργα τα πράγματα που παθαίνεις όταν σου συμβαίνουν τέτοια, δεν ξέρεις τι ακριβώς θα βγει από μέσα σου. Κάποιος άλλος μπορεί να σηκωνόταν να φύγει. Με το που τέλειωσε, φωνάζω γιατρό, έρχεται και δεν κα΄ναμε βραδινή παράσταση γιατί ο γιατρός είπε ότι πρέπει να κάνω μαγνητική. Το έπαθα πριν αρχίσει η απογευματινή παράσταση και το ένα δάχτυλο δεν κουνιόταν καλά. Μάλιστα την πήγα γρήγορα την παράσταση!».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.