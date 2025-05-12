Πατέρας έγινε για πρώτη φορά ο πρώην Survivor, Γιώργος Κόρομι, που ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης του και της αγαπημένης του Τίνας Τριανταφύλλου, από το μαιευτήριο.

Μάλιστα ο νεαρός επιχειρηματίας ανέβασε και μια επική φωτογραφία με μία λυπημένη γκριμάτσα που κάνει μωρό βάζοντας λεζάντα «Αυτοί θα είναι οι γονείς μου;» που θα σου φτιάξει την εβδομάδα με το πόσο πετυχημένη είναι. Σε επόμενο καρέ βέβαια που είναι ακόμα πιο γλυκό, η νεογέννητη μικρούλα χαμογελά ενώ κοιμάται, που επίσης θα σου φτιάξει τη μέρα.

Ο Γιώργος Κόρομι είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη τον Ιανουάριο ενώ έχει κάνει πρόταση γάμου στην 37χρονη σύντροφό του τον Οκτώβριο του 2023, επισφραγίζοντας τη σχέση τους, που διαρκεί ήδη πέντε χρόνια.

Το ζευγάρι είχε γνωριστεί στο μαγαζί του Κόρο, όπως είχε αποκαλύψει στο περιοδικό ΟΚ!: «Είχε έρθει στο μαγαζί που διαθέτω στο κέντρο της Αθήνας με χυμούς, καφέ και είδη υγιεινής διατροφής. Ξεκινήσαμε να μιλάμε επειδή έχουμε τον ίδιο τρόπο ζωής και γίναμε φίλοι. Ουσιαστικά π σχέση ήρθε τέσσερα χρόνια μετά. Περάσαμε καραντίνα, περάσαμε Survivor συνεχίζουμε».

