Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με την υπογραφή του Κώστα Λεφάκη

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Οι δυσκολίες υποχωρούν και οι συνεννοήσεις αποδίδουν γρηγορότερα. Η Αφροδίτη περνώντας στον Σκορπιό σας λυτρώνει αρκετά από κάποια οικονομικά εμπόδια που είχαν φράξει τον δρόμο σας. Ο Ερμής στον Ζυγό σας βοηθά να τα βρείτε ευκολότερα με συνεργάτες, ή με άλλους ανθρώπους στις κοινωνικές σας συναναστροφές. Η φθινοπωρινή ισημερία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για εσάς και σας εφοδιάζει καλύτερα για να έχετε καλυμμένες τις ανάγκες σας ή το απόθεμα των ενεργειών σας.

Ταύρος

Συναισθηματικά η κατάσταση παραμένει μεταβατική, με εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες συγκινήσεις. Κερδίστε τον χαμένο χρόνο και κάντε ότι μπορείτε στους τομείς εκείνους που δεν αποδώσατε την προηγούμενη εβδομάδα. Κατά τα άλλα, η καθημερινότητα παραμένει ίδια. Βρείτε τρόπους να διασκεδάσετε, να ευχαριστηθείτε και να απολαύσετε αυτά που σας προσφέρονται.

Δίδυμοι

Ο Ήλιος στον Ζυγό ενισχύει την επιρροή του Δία. Η απομάκρυνση από την έκλειψη σας βοηθά να βάλετε μια τάξη όσοι χάσατε τις ισορροπίες ή βρεθήκατε σε μια χαοτική κατάσταση για λίγο. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό σας βοηθά να βρείτε οικονομικές λύσεις. Ο Ερμής στον Ζυγό απομακρύνει το ενδεχόμενο του πολέμου και της διαφωνίας και ενισχύει το κλίμα συνεννόησης και ειρήνης. Βέβαια, ο Κρόνος παραμένει το ίδιο απαιτητικός απέναντί σας, υποχρεώνοντάς σας σε εργασία, περιορισμό κινήσεων και αποδοχή καταστάσεων που είναι μη αναστρέψιμες.

Καρκίνος

Έμφαση θα δοθεί στο στενό περιβάλλον, τόσο της οικογένειας, όσο και της εργασίας. Καιρός να λύσετε τις διαφορές σας με τους δικούς σας ανθρώπους, να βρείτε λύσεις και να πάψετε να διαιωνίζετε τον κύκλο των διαφωνιών σας. Φανείτε συνεπείς στη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων, αλλά και των υποθέσεών σας, διατηρήστε ανέπαφη την αισιοδοξία σας και μην ενδίδετε σε προθέσεις τρίτων με αδιαφανείς σκοπούς. Οικονομικά θα έχετε την δυνατότητα να καλύψετε τις τρέχουσες ανάγκες σας, έστω και αν θυσιάσετε μια άλλη σας διάθεση.\

Λέων

Πιο ευχάριστες και πιο παραγωγικές προβλέπονται οι τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου. Βέβαια ο Άρης παραμένει στον Καρκίνο, πράγμα που σας αναγκάζει να είστε ή συμβιβαστικοί, ή αγωνιστικοί σε θέματα οικογενειακής φύσεως. Κάτι επίσης το οποίο μπορεί να σας διευκολύνει είναι το οικονομικό, έστω και παροδικά. Με δυο λόγια να κερδίσετε λίγο χρόνο. Επίσης βγαίνει και κάτι πρόσκαιρα καλό στα αισθηματικά και αξίζει να επωφεληθείτε. Βέβαια μην είστε υπερβολικοί και απόλυτοι στη συμπεριφορά σας γιατί ο κύκλος των εκλείψεων δεν έχει κλείσει ακόμα

Παρθένος

Βελτιώνεται το κλίμα σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Δυσκολίες υποχωρούν και οι συνεννοήσεις γίνονται ευκολότερες. Ο Ερμής στο Ζυγό σας βοηθά σε νέες διαπραγματεύσεις και σε συναλλαγές. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό σας δίνει την ευκαιρία να συμφιλιωθείτε με εκείνους που παρεξηγηθήκατε, ή να κάνετε μια νέα συναισθηματική επένδυση. Ο Άρης δεν είναι κακός στον Καρκίνο, αλλά δεν παύει να καλλιεργεί οικογενειακά άγχη. Βέβαια παραμένει η σκιά του Κρόνου στα βασικά ζητήματα που σας απασχολούν, όμως ή αυτά γίνονται πιο ήπια, ή εσείς τα διαχειρίζεστε ευκολότερα.

Ζυγός

Το πέρασμα του Ήλιου στο ζώδιό σας, σας αναζωογονεί. Οι δύσκολες μέρες υποχωρούν, η χαρά επιστρέφει, έστω και σε μικρές δόσεις. Η Αφροδίτη, περνώντας στον Σκορπιό θα τονίσει το αίσθημα της αισθηματικής ιδιοκτησίας. Προσέξτε όμως πως θα συμπεριφερθείτε για να έχετε μεγαλύτερη ικανοποίηση. Σε συνεργασία με τον Άρη, υπάρχει και το ενδεχόμενο τακτοποίησης υποθέσεων, έστω και στο παρά πέντε! Σε τυχόν δυσκολίες που θα παρουσιαστούν στην εργασία, κάντε τον κόπο να τις ανεχτείτε και να τις διαχειριστείτε. Κάτι ενδιαφέρον θα πασουσιαστεί στα κοικωνικά σας, ενδεχομένως σαν ευκαιρία να ψυχαγωγηθείτε, ή να μετακινηθείτε κάπου ευχάριστα.

Σκορπιός

Τα πράγματα με την παρουσία της Αφροδίτης εξελίσσονται προς το καλύτερο, ή βελτιώνονται οι συνθήκες για την προώθησή τους. Θα πιεστείτε για λίγο εξ αιτίας υποχρεώσεων που υπάρχουν, αλλά θα μπορέσετε να τις διεκπεραιώσετε και να απαλλαγείτε από ένα άγχος που σας είχε κυριεύσει τις προηγούμενες εβδομάδες. Κάποια μεγάλα ζητήματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό, τακτοποιούνται αν φανείτε ευέλικτοι και αν αναπτύξετε νέες τακτικές για την αντιμετώπιση τους. Βελτιωμένη παρουσιάζεται και η ατμόσφαιρα στην οικογένεια, αλλά επειδή παραμένει ακόμα εύθραυστη, χρειάζεται να είστε προσεκτικοί για λίγο ακόμα.

Τοξότης

Η επιστροφή για λίγο του Πλούτωνα στον Αιγόκερω και η αντίθεση με τον Άρη στον Καρκίνο, ίσως φέρει έναν απόηχο παλιών δυσκολιών σε ότι αφορά στην οικογένεια, στα οικονομικά, ή στην εργασία. Ό Ερμής στο Ζυγό όμως σας βοηθά να αναπτύξετε επιχειρήματα, ιδέες και τακτικές. Ενδιαφέρον επίσης θα παρουσιάσει η κοινωνική σας ζωή. Γενικότερα, τις μέρες αυτές εν συντομία, σας δίνεται η ευκαιρία να πετύχετε κάτι που δεν μπορέσατε πριν, ενώ πάλι, ίσως δυσκολευτείτε αργότερα. Προσπαθήστε να παραμείνει αλώβητο το συναίσθημά σας, καθώς, στην αντιμετώπιση των γεγονότων, είναι συχνά εκτεθειμένο. Ασχοληθείτε επίσης με σπουδές, νομικές υποθέσεις και περισσότερη μελέτη οι μαθητές στο αντικείμενό σας.

Αιγόκερως

Σημαντικό και χαρακτηριστικό το τελείωμα αυτού του μήνα. Ο Άρης συνεχίζει να είναι απέναντί σας και επειδή θα παραμείνει για αρκετό διάστημα, θα πρέπει να τον συνηθίσετε. Ο τομέας που θα επηρεάζει σταθερά, είναι όλη η γκάμα των σχέσεών σας, που πρέπει να ελέγχετε. Η καλή όψη του Άρη με τον Κρόνο στην περίπτωσή σας, ευνοεί τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες. Αποφύγετε βιαστικές κινήσεις, επιμεληθείτε το κύρος και τις δημόσιες εμφανίσεις σας και προτιμήστε τη σιωπή από κοινοποίηση σκέψεων που μπορεί αργότερα να επιβαρύνουν τη θέση σας.

Υδροχόος

Πιο ήπιες σε ένταση και πιο αποτελεσματικές σε καταβαλλόμενες προσπάθειες προβλέπονται οι τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου. Άλλωστε αλλάζει σταδιακά το κλίμα σε βασικούς τομείς, καθώς προχωρά ο χρόνος μαζί και το Φθινόπωρο. Μια νέα κοινωνική προοπτική, ή η εφαρμογή ενός σχεδίου θα σας απασχολήσουν από τώρα και για μερικές ακόμα εβδομάδες. Επιστρατεύστε τις δυνατότητές σας, αλλά μαζί και την υπομονή σας. Καταπολεμήστε εκνευρισμούς και απογοητεύσεις και αποδεχτείτε καταστάσεις που δεν είναι αναστρέψιμες στις σχέσεις σας με τους άλλους.

Ιχθύς

Η αρμονική όψη της Αφροδίτης που μπήκε στον Σκορπιό με τον Άρη από τον Καρκίνο σας βοηθά περισσότερο στις επόμενες μέρες, σε θέματα αισθηματικά, κοινωνικά, οικογενειακά και επαγγελματικά. Βέβαια η παρουσία του Κρόνου κάνει συχνά την παρέμβασή της υπενθυμίζοντάς σας υποχρεώσεις και εκκρεμότητες. Παρά το γεγονός ότι οι εκλείψεις συνεχίζονται, αξιοποιήστε αυτό το μικρό διάστημα ώστε να κερδίσετε το χαμένο χρόνο και να εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες, είτε για τη λύση ενός προβλήματος, είτε για την προώθηση ενός σχεδίου. Επικοινωνιακά θα τα πάτε καλύτερα και η γοητεία σας εμφανίζεται πιο τονισμένη!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.