Μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της πραγματοποίησε η Ζεντάγια στην πρεμιέρα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της και συμπρωταγωνιστή της, Τομ Χόλαντ.

Το ζευγάρι έφτασε μαζί στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ, πόζαρε χαμογελαστό στους φωτογράφους και αντάλλαξε τρυφερά στιγμιότυπα στο κόκκινο χαλί, κρατώντας κάποια στιγμή ο ένας το χέρι του άλλου. Η 29χρονη ηθοποιός επέλεξε για τη βραδιά μια μαύρη, avant-garde δημιουργία του οίκου Ashi Studio, με βαθύ ντεκολτέ, κορσέ από σατέν και έντονες πτυχώσεις γύρω από τους γοφούς.

Το φόρεμα διέθετε μακριά ουρά στη μία πλευρά και ιδιαίτερες λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε κεραίες, δημιουργώντας μια θεατρική εικόνα με σαφείς αναφορές στον κόσμο του «Spider-Man». Στα κοσμήματα επέλεξε κρεμαστά διαμαντένια σκουλαρίκια του οίκου Maison Boucheron, ενώ στα παπούτσια της υπήρχε μια άκρως ταιριαστή λεπτομέρεια: ένα διακοσμητικό σε σχήμα αράχνης.

Ο Τομ Χόλαντ επέλεξε για την πρεμιέρα ένα έντονο κόκκινο κοστούμι, ειδικά σχεδιασμένο από τον Jacquemus. Το σύνολο περιλάμβανε ασορτί κόκκινο πουκάμισο και σκούρα μπλε γραβάτα, σε μια εμφάνιση που παρέπεμπε στα χαρακτηριστικά χρώματα της στολής του Spider-Man.

Ο ηθοποιός επιστρέφει στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ στη νέα κινηματογραφική περιπέτεια, φορώντας ξανά την εμβληματική στολή του υπερήρωα. Η νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου.

Zendaya’s look tonight for the LA premiere of #SpiderMan: Brand New Day 🖤 pic.twitter.com/oZSLrQM1Bf — Deadline (@DEADLINE) July 28, 2026

Πηγή: skai.gr

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