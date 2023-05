Χώρισε και η Billie Eilish με τον σύντροφό της – Θα παραμείνουν φίλοι…

Κάτι έχουν πάθει οι διάσημοι… Δεν περνάει πλέον μέρα που να μην χωρίζει και κάποιος. Σήμερα, λοιπόν, έγινε γνωστό ότι η αγαπημένη τραγουδίστρια Billie Eilish χώρισε με τον σύντροφό της, Jesse Rutherford.

Αυτό είναι το τέλος αυτής της επτάμηνης σχέσης, η οποία, όπως γράφουν τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά, «έκρυβε» πάντα αντιπαραθέσεις λόγω της διαφοράς ηλικίας τους, ενώ κάποιοι θαυμαστές της διάσημης τραγουδίστριας κάνουν λόγο για ζήλεια εκ μέρους του τραγουδιστή του συγκροτήματος The Neighbourhood.

Billie Eilish & Jesse Rutherford Break Up After 7 Months of Dating https://t.co/wz6f4hDVwi

Είναι γνωστό ότι η Billie Eilish έχει «σπάσει» όλα τα ρεκόρ σε πωλήσεις, συναυλίες, παγκόσμιες περιοδείες, singles, αναπαραγωγές βίντεο και ήχου κ.ά.

Ο πρώην σύντροφός της, ο 31χρονος Jesse Rutherford, δέκα χρόνια μεγαλύτερός της, τα έχει καταφέρει καλά με το συγκρότημά του, αλλά όχι στο βαθμό που τα έχουν καταφέρει οι Arctic Monkeys, οι Tame Impala, οι Imagine Dragons και άλλοι, αναφέρουν με νόημα οι θαυμαστές της Billie Eilish. Ίσως και να μην έχουν άδικο…

Billie Eilish and Jesse Rutherford break up after less than a year of dating https://t.co/oEQ0MIuznu