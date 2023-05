Τζέιμι Φοξ: Παραμένει στο νοσοκομείο έπειτα από 4 εβδομάδες - Η οικογένειά του «προετοιμάζεται για το χειρότερο»

Ο αγαπημένος ηθοποιός του Χόλιγουντ Τζέιμι Φοξ, εδώ και τέσσερις εβδομάδες παραμένει στο νοσοκομείο, μετά το σοβαρό ιατρικό περιστατικό που υπέστη, με την οικογένειά του να φαίνεται πως είναι «προετοιμασμένη για το χειρότερο».

Ο Φοξ βρίσκεται «υπό παρακολούθηση» σε ιατρική μονάδα στη Τζόρτζια τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Jamie Foxx’s family and loved ones are reportedly preparing for the worst 😔🙏 pic.twitter.com/QHBpRTyKy3