John Travolta: Θα πρωταγωνιστήσει με την Katherine Heigl στη ρομαντική κομεντί «That's Amore!»

Ο Τζον Τραβόλτα και η Κάθριν Χάιγκλ ενώνουν τις δυνάμεις τους για την νέα ρομαντική κομεντί «That's Amore!». Σε σκηνοθεσία του Νικ Βαλελόνγκα και με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, Κρίστοφερ Γουόκεν, να βρίσκεται σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στο καστ, η Palisades Park Pictures έκανε την ανακοίνωση της ταινίας λίγο πριν βγει στη διεθνή αγορά στο φεστιβάλ των Καννών.

