Τζακ Νίκολσον: Πρώτη «παπαράτσικη» εικόνα μετά από δύο χρόνια - Φόβοι ότι «θα πεθάνει» μόνος

Πρόσφατα, ο διάσημος και πολυβραβευμένος Τζακ Νίκολσον απαθανατίστηκε από παπαράτσι στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς, να κάθεται στο μπαλκόνι του.

Ο 85χρονος εμβληματικός ηθοποιός έχει αποσυρθεί από την υποκριτική από το 2010 και κάνει λίγες δημόσιες εμφανίσεις.

Αυτά τα πλάνα είναι οι πρώτες εικόνες του εδώ και σχεδόν 2 χρόνια.

Ωστόσο, σχετικό άρθρο της Daily Mail που σχολίασε την εμφάνισή του προκάλεσε αντιδράσεις στο διαδίκτυο από τα εκατομμύρια των θαυμαστών του.

«Η ατημέλητη εμφάνιση του τρεις φορές βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού έρχεται μετά από πολλές ανησυχίες φίλων του σταρ ότι θα πεθάνει μόνος, όπως πέθανε ο πρώην γείτονάς του και θρύλος του κινηματογράφου Μάρλον Μπράντο».

Jack Nicholson, 85, looks disheveled on LA balcony as he's seen for first time in TWO YEARS https://t.co/4Vi5pykFoE pic.twitter.com/EnJCDOMbSN