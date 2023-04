Η σύζυγος του Χακίμι ζητά τη μισή του περιουσία αλλά είναι όλη στο όνομα της μητέρας του

Ο άλλοτε ευτυχής γάμος του Ασράφ Χακίμι με τη Χίμπα Αμπούκ αποτελεί παρελθόν μετά τις κατηγορίες κατά του Μαροκινού για βιασμό τον προηγούμενο μήνα.

Το ζευγάρι χώρισε, ωστόσο η Ισπανίδα ηθοποιός και μητέρα δύο παιδιών δεν θα πάρει τίποτα από τη μισή περιουσία του ποδοσφαιριστή που αξίωνε ελέω ενός πολύ ιδιαίτερου λόγου!



Βλέπετε, έγινε γνωστό ότι ο 24χρονος ποδοσφαιριστής δεν έχει τίποτα στο όνομά του, με την περιουσία του να βρίσκεται στο όνομα της μητέρας του, Φατιμά...

Διεθνή δημοσιεύματα μάλιστα αναφέρουν συγκεκριμένα ότι εκ του ενός εκατομμυρίου ευρώ που λαμβάνει σε μηνιαία βάση, το 80% πηγαίνει στον λογαριασμό της μητέρας του Χακίμι, αφήνοντας... μόλις 200.000€ σε εκείνον.

Achraf Hakimi's wife filed for divorce and wanted more than half of the Moroccan footballer's property and fortune. 💰



He is one of the highest-paid players in Ligue 1, he receives more than a million euros per month. 📈



The ex-wife therefore would have had the jackpot… When… pic.twitter.com/P9tA90RRnN