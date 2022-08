Απειλούν τη συγγραφέα του «Χάρι Πότερ» για τη στήριξή της στον Σαλμάν Ρούσντι - «Είσαι η επόμενη»!

Απειλές θανάτου από εξτρεμιστή δέχθηκε η Βρετανίδα συγγραφέας, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, η οποία εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για την επίθεση στον Σαλμάν Ρούσντι.

Η συγγραφέας της σειράς βιβλίων «Χάρι Πότερ» μοιράστηκε με τους ακολούθους την απάντηση χρήστη που την απειλούσε: «Μην ανησυχείς, θα είσαι η επόμενη».



Μάλιστα, η ίδια ζήτησε από το Twitter στήριξη έναντι στην απειλή.

.@TwitterSupport any chance of some support? pic.twitter.com/AoeCzmTKaU